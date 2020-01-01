والد هالاند: ربما نراه في الدوري الإسباني قريباً

المهاجم الشاب يواصل مستوياته المبهرة مع دورتموند منذ انتقاله للفريق في يناير

كشف ألف إينج والد المهاجم النرويجي إيرلينج هالاند، عن إعجابه بالدوري الإسباني، ليثير التكهنات حول انتقال اللاعب لليجا الموسم القادم.

هالاند برز بشكل مبهر خلال الموسم الحالي مع سالزبورج النمساوي، لينتقل لصفوف بوروسيا دورتموند في يناير ليواصل سجله التهديفي المميز.

والده الذي سبق وأن لعب لمانشستر سيتي، أكد على سعادته بمسيرة اللاعب في ألمانيا، مشيراً لاهتمام كم هائل من الأندية للحصول على خدماته.

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وقال والد هالاند في تصريحات لصحيفة "as" الإسبانية:"سعيد جداً بما يفعله مع بوروسيا دورتموند، أهم شيء بالنسبة لي هو استمرار تطوره بأفضل صورة ممكنة".

وأضاف:"فخور بمستواه سواء على الجانب التهديفي أو حتى صناعة الأهداف، فهو اللاعب الذي احتاجه دورتموند في هذا التوقيت، لأنهم ينافسون على لقب الدوري الألماني ويحاولون تطوير نموهم الأوروبي".

وأضاف:"ارتبط بالانضمام لأكثر من 100 فريق، ولكن الدوري الإسباني يناسب ابني ويتمتع بمجموعة مميزة من الفرق، ربما يلعب لأحدهم يوماً ما، سنرى ما سيحدث في المستقبل".

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ومن المتوقع أن تثير هذه التصريحات اهتمام ريال مدريد، نظراً لاهتمام زين الدين زيدان مدرب الفريق الإسباني بضم اللاعب لتدعيم خط هجومه، تزامناً مع هبوط مستوى كريم بنزيما وفشل لوكا يوفيتش في إثبات قدراته، وكذلك برشلونة الذي يبحث عن بديل مستقبلي للويس سواريز.

يذكر أن صاحب الـ19 سنة، نجح في تسجيل 12 هدفاً في 9 مباريات خاضها مع دورتموند في كل البطولات حتى الآن، مقابل 29 في 27 مناسبة مع فريقه السابق سالزبورج.