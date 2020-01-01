تشيفرين يوضح موقفه من عودة الجماهير في دوري الأبطال

هل تعود الجماهير في البطولة المصغرة بمدينة لشبونة؟

أكد ألكسندر تشيفرين، رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، أنه لم يتخذ القرار النهائي حول إقامة المباريات المتبقية من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا هذا الموسم.

كرة القدم توقفت بشكل كامل في شهر مارس الماضي، بسبب انتشار فيروس كورونا، مما تسبب في حالة ارتباك شديدة في مواعيد المباريات المحلية والقارية.

الاتحاد الأوروبي أعلن استئناف دوري أبطال أوروبا في شهر أغسطس القادم، مع إقامة مباريات ربع النهائي ونصف النهائي والنهائي بمدينة لشبونة البرتغالية.

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وأما عن دور الـ16 قال تشيفرين:"لم نستقر حتى الآن على القرار النهائي بشأن مباريات المرحلة الثانية من دور الـ16، سواء بملاعب الفرق المستضيفة أو بأرض محايدة".

وأضاف:"نحن حالياً في مناقشات مستمرة مع الفرق التي تريد ممارسة حقها في اللعب على أرضها، لكن أيضاً يجب الانتباه لمعايير الصحة والسلامة".

وأضاف:"هناك وجهات نظر مختلفة نستمع لها ونناقشها، ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي قبل يوم 10 يوليو القادم".

وأما عن تواجد الجمهور:"الخطر لايزال قائماً وعلينا التعامل مع الموقف بحذر، حتى الآن لا نعرف الإجابة النهائية، القرار سيكون في منتصف يوليو لحين الفصل في هذه الأزمة الصحية التي يعيشها العالم".

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وفي نهاية حديثه نفى تشيفرين التفكير في تكرار الصورة الحالية لاستئناف دوري أبطال أوروبا ببطولة مصغرة، مؤكداً أن الاقتراح جاء بشكل مؤقت بسبب أزمة كورونا.

يذكر أن دور الـ16 من الأبطال، يتبقى منه مباريات مانشستر سيتي مع ريال مدريد، برشلونة ونابولي، يوفنتوس وليون، وأخيراً تشيلسي مع بايرن ميونخ.