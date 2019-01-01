الدوري الإسباني الدرجة الأولى

كوبو الياباني يخطف الأنظار في ريال مدريد

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(C)carlos forhanes
اللاعب الشاب مفاجأة سارة قبل بداية الموسم

هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أفردت وسائل الإعلام الإسبانية مساحة واسعة للحديث عن تألق الياباني الشاب تاكيفوسا كوبو في معسكر ريال مدريد التحضيري للموسم الجديد.

كوبو انضم هذا الصيف لصفوف ريال مدريد، وكان يفترض أن يلعب مع صفوف فريق الشباب ولكن تم استدعائه لمعسكر الفريق الأول.

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وذكرت "ماركا" أن عدد كبير من المراسلين متواجد بمعسكر ريال مدريد في مونتريال لمتابعة كوبو ومعرفة الأسباب وراء استدعائه للفريق الأول.

"آس" بدورها ركزت على كوبو، وقالت إن الياباني الشاب لفت الأنظار بمستواه المتميز في الحصص التدريبية حتى الآن مع كبار مدريد.

kubo

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وأشارت الصحيفة أن كوبو قد يحصل على الفرصة للعب في المباريات الودية، وعلى أساسها سيتحدد موقفه من الاستمرار أم لا مع الفريق الأول.

وسبق لكوبو اللعب مع برشلونة في الفئات العمرية الأقل في الفترة ما بين 2011 و2015، ثم عاد مجدداً إلى الدوري الياباني. 

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