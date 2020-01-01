فينيسيوس: سنفوز بالدوري الإسباني من أجل الجماهير

الجناح البرازيلي شاهد هدفه في برشلونة هذا الموسم أكثر من مرة

أصر فينيسيوس جونيور جناح نادي ريال مدريد الإسباني، على رغبة فريقه بتحقيق لقب الدوري هذا الموسم، والتفوق على برشلونة من أجل الجماهير.

برشلونة يتصدر الدوري الإسباني بـ58 نقطة بعد 27 جولة على البطولة، بفارق نقطتين فقط عن ريال صاحب المركز الثاني، قبل توقف النشاط بسبب انتشار فيروس كورونا.

فينيسيوس خرج في حوار لصحيفة "ماركا" الإسبانية، ليتحدث عن الفترة التي مر بها خلال التوقف، وطموحات ريال مدريد بعد العودة مرة أخرى للتدريبات.

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وقال صاحب الـ19 سنة:"كانت هناك بعض اللحظات توقعنا أن الموسم لن يستكمل فيها، بسبب أرقام الوفيات المرتفعة جداً، ظننت أنه من المستحيل عودة كرة القدم مرة أخرى، لكن الآن بدأنا نرى النور في نهاية النفق المظلم".

وأما عن نشر صوره بعد تغير بنيانه الجسدي:"كانت نتيجة عملي الشاق لمدة شهرين، حاولت الإصرار والعمل بجد على تحسين لياقتي البدنية حتى بدون مباريات، وليس بهدف اكتساب المزيد من العضلات فقط".

البداية الصعبة مع ريال مدريد:"التغيير لم يكن بسيطاً، الأمر كان ضخماً بالنسبة لي بالانتقال لهذا الفريق العملاق، عالمي بأكمله اختلف بعد هذه الخطوة، وعلمت بضرورة الهدوء والقيام بالتضحيات الكافية من أجل النجاح".

الهجوم عليه بسبب ضعف إنهاء الفرص:"لم تغضبني هذه الانتقادات، في الحقيقة أنا أول من يحاول تحسين نفسه بشكل مستمر، وسأظل أفعل ذلك حتى اليوم الأخير في مسيرتي لاحترامي الكبير لكرة القدم".

كم مرة شاهد هدفه في برشلونة؟:"كان هدفاً رائعاً وتمريرة مميزة من توني كروس، شاهدتها أكثر من مرة نظراً لأهمية الفوز وتعطشنا لتحقيق الانتصار الهام للجماهير بهذه المباراة".

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وأضاف:"نريد الفوز بالدوري من أجل الجماهير، الناس عانت كثيراً خلال فترة كورونا، ونريد أن نخفف هذه الأوقات الصعبة عليهم، نعلم أن مجرد الحصول على لقب الليجا ليس كافياً لنسيان آلام الوفيات والإصابات، لكن ربما نعطيهم شيئاً يرسم الابتسامة على وجوههم".

لقاء العودة في دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي:"الخسارة بهدفين مقابل هدف على ملعبنا كانت سيئة، ولكن هدفنا هو الاستعداد بشكل جيد للإياب، وسنفعل كل شيء للوصول إلى ربع النهائي".

يذكر أن الحكومة الإسبانية، منحت الضوء بشكل رسمي، من أجل عودة الليجا مرة أخرى بعد توقفها في أي يوم بعد 8 يونيو القادم.