رئيس لجنة الحكام الإسبانية يرد على الاتهامات بمجاملة ريال مدريد

طلب الالتفات إلى نجاحات التقنية هذا الموسم

رد كارلوس فيلاسكو كاربايو رئيس اللجنة الفنية للتحكيم الإسباني، على جميع الاتهامات التي وجهت للحكام وتقنية الفيديو هذ الموسم.

بطولة الدوري الإسباني شهدت العديد من اللقطات المثيرة للجدل الخاصة باستخدام الحكام لهذه التقنية، وتحديداً بعد عودة النشاط الرياضي الذي توقف بسبب فيروس كورونا.

ريال مدريد كان من أهم أبطال هذه اللحظات المثيرة للجدل، وسط اتهامات من برشلونة للتحكيم بمجاملة عملاق العاصمة الإسبانية من أجل حسم لقب الدوري.

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وهو ما رد عليه كاربايو قائلاً:"حقننا مستويات عالية من النجاح هذا الموسم، الحكام قاموا بتحسين نسبتهم بحوالي 2% عن الماضي وذلك بفضل تكنولوجيا الفيديو، حيث ساعدت في تصحيح المزيد من الأخطاء".

وأضاف:"البعض كان يعتقد أن التقنية ستكون بمثابة العلاج السحري لكرة القدم، لتكون المباريات خالية من الأخطاء، ولكن الأمر ليس كذلك، هناك عوامل أخرى تساعد على حل المزيد من المشاكل".

وتابع:"هناك جهل من البعض تجاه قوانين اللعبة، حققنا العديد من النجاحات هذا الموسم لا يمكن تجاهلها، واحتجنا للخروج في بعض الحالات لتوضيح بعض المفاهيم".

واستكمل:"هناك بعض الأخطاء ارتكبها الحكام ولا تستطيع التقنية حلها، ولكن إذا أضفنا النجاحات التي قمنا بها ستتحسن الصورة تماماً، كما نحرص دائماً على النقد الذاتي لأنفسنا".

رده على بارتوميو رئيس برشلونة:"الحكم لا يهاجم أي لاعب أو مدرب أو رئيس، دورنا هو الاحترام، الشيء الوحيد الذي نطالب به، نقبل الانتقاد ولكن مع احترام فريق التحكيم".

مجموع الأخطاء:"قمنا بتحليل حوالي 6 أخطاء غير صحيحة لتقنية الفيديو، ولكن تم تصحيح 150 مما يؤكد على نجاح الخاصية".

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لمسة يد لوكا يوفيتش في مباراة ريال مدريد وليجانيس:"الموقف يعتمد على العديد من الجوانب، أهمها توجيه اليد ومركزها وكذلك الوقت الذي احتاجه اللاعب لتغيير وضع يده والمسافة من الكرة قبل تسديدها".

يذكر أن ريال مدريد حسم لقب الدوري الإسباني بنهاية الموسم، وذلك بفارق 5 نقاط عن برشلونة صاحب المركز الثاني.