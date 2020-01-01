كلوب ينافس بييلسا وزيدان على جائزة مدرب العام

هانزي فليك مدرب بايرن ميونخ يظهر ضمن أقوى المرشحين

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، اليوم، الأربعاء، عن المرشحين لجوائز الأفضل لعام 2020 والذي شهد العديد من التقلبات بسبب فيروس كورونا.

وشهدت القائمة المرشحة للحصول على جائزة أفضل مدرب، وجود العديد من الوجوه المميزة بتواجد هانزي فليك بطل دوري أبطال أوروبا مع بايرن ميونخ.

تعرف على المرشحين لجائزة أفضل لاعب

وينافسه على الجائزة زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد ، بعد حصوله على لقب الدوري الإسباني الموسم الماضي بعد منافسة شرسة مع برشلونة.

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ويتواجد أيضًا مارسيلو بييلسا مدرب ليدز يونايتد، والذي قاد فريقه للعودة مرة أخرى للدوري الإنجليزي بعد غياب طويل.

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وجاء الألماني يورجن كلوب بالقائمة المرشحة كذلك بعد فوز ليفربول بالدوري الإنجليزي للمرة الأولى منذ 30 سنة، كما تواجد جولين لوبيتيجي الحاصل مع إشبيلية على الدوري الأوروبي.

وأما بالنسبة لأفضل لاعبة في العام، يتنافس عليها كل من لوسي برونز، ديلفين كاسكارينو، كارولين هانسين، بيرنيل هاردر، جينيفر هيرموسو، سام كير، سو يون جي، ساكي كوماجاي، فيفيان ميديما وأخيرًا جينيفر ماروجان.

وأعلن الاتحاد كذلك عن المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس مرمى، بظهور كل من يان أوبلاك "أتلتيكو مدريد"، مانويل نوير "بايرن ميونخ"، أليسون بيكر "ليفربول"، تيبو كورتوا "ريال مدريد"، كيلور نافاس "باريس سان جيرمان" وأندري تير شتيجن حارس برشلونة .

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وقال الاتحاد الدولي إن القائمة المختارة جاءت بناء على مستوى جميع المتواجدين في الفترة من 20 يوليو 2019 إلى 7 أكتوبر 2020، كما فتح باب التصويت قبل الإعلان عن الفائزين في الحفل السنوي بمدينة زيورخ السويسرية يوم 17 ديسمبر القادم.