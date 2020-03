رسمياً.. تأجيل الدوري الإسباني بسبب كورونا

قرر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، اليوم الخميس، تأجيل بطولة الدوري لأجل غير مسمى، نظراً للانتشار الواسع لفيروس كورونا على مستوى أوروبا.

وجاء هذا القرار قبل الاجتماع المقرر له اليوم، بين رؤساء الأندية الإسبانية والاتحاد المحلي ورابطة اللاعبين في لاس روزاس لمناقشة الوضع الحالي.

ويأتي التأجيل للجولتين القادمتين من الليجا، على أن يتم النظر بعدها للموقف، بناء على تطورات الحد من تفشي الفيروس في إسبانيا، بعد ظهور أول حالة إيجابية بفريق كرة السلة بريال مدريد.

وقالت اللجنة المنظمة في بيان رسمي:"نظراً للظروف الحالي وما حدث في ريال مدريد، وإمكانية ظهور عينات إيجابية بباقي الأندية لفيروس كورونا، قررنا تأجيل الجولتين التاليين من الدوري".

