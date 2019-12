راموس يتخطى ميسي ويصبح الأكثر مشاركة في الكلاسيكو

يستعد المدافع الإسباني سيرجيو راموس، لأن يصبح اللاعب الأكثر مشاركة في مباريات الكلاسيكو بين ريال مدريد و برشلونة على مر التاريخ.

راموس دخل التشكيل الأساسي للمدرب زين الدين زيدان، خلال المباراة المقامة الليلة على ملعب كامب نو، والتي تم تأجيلها من الجولة العاشرة للدوري الإسباني ..

رصيد قائد ريال من المواجهات ارتفع إلى 43 بتواجده ضمن التشكيل الليلة، ليتخطى جميع نجوم قطبي الكرة الإسبانية من الفريقين.

1 - @realmadriden player Sergio Ramos will become the player with the most appearances in #ElClasico history (43), surpassing Manolo Sanchís, Francisco Gento, Xavi Hernández and Lionel Messi (42 for each one). Captain pic.twitter.com/3m6pHenIOB