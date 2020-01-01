برشلونة يستعين بخدعة جوارديولا لإسقاط ريال مدريد في الكلاسيكو

فاتي قد يتواجد على دكة البدلاء ضد ريال مدريد

يستعد كيكي سيتين مدرب برشلونة، بدخول الكلاسيكو أمام ريال مدريد بعد غد الأحد في الدوري الإسباني، بمفاجأة من العيار الثقيل في خط الهجوم.

السؤال الأبرز في مواجهة ريال على ملعب سانتياجو برنابيو، هو شريك ليونيل ميسي وأنطوان جريزمان بالهجوم، في ظل غياب لويس سواريز وعثمان ديمبيلي للإصابة.

صحيفة "as" الإسبانية أكدت أن مارتن برايثوايت الوافد الجديد للفريق، سيكون على الأرجح هو اللاعب الثالث بهجوم الفريق الكتالوني.

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وجاء ذلك وفقاً لما شهده تدريب برشلونة اليوم الجمعة استعداداً للمباراة، حيث ظهر اللاعب مع ميسي وجريزمان بهجوم الفريق في أكثر من تقسيمة.

ووضح من تعليمات سيتين خلال التدريبات، أنه يحاول خلق نوع من التجانس والتفاهم بين الثلاثي بوجود برايثوايت، حتى يبدأ بهم أمام ريال مدريد.

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وقام مدرب برشلونة بشرح كيفية استغلال المساحات وخلقها ضد ريال، تماماً مثلما فعل بيب جوارديولا مدرب مانشستر سيتي ضد الميرينجي في فوزه الأربعاء الماضي 2/1 بدوري أبطال أوروبا.

وهو ما يعني أن المهاجم الدنماركي الذي صنع هدفه الأول في الفوز على إيبار 5/0 هذا الأسبوع، سيكون أساسياً ضد ريال، بينما سيتواجد أنسو فاتي على دكة البدلاء.

يذكر أن برشلونة يخوض اللقاء وهو في المركز الأول بجدول الليجا بـ55 نقطة، بفارق نقطتين عن ريال صاحب المركز الثاني بعد 25 جولة.