مارسيلو يكشف سر الانتفاضة الأخيرة لريال مدريد

انتصار صعب للميرينجي على ملعب ألافيس

أشاد المدافع البرازيلي مارسيلو، بالروح والشخصية التي أظهرها ريال مدريد، خلال الفوز على ديبورتيفو ألافيس 2/1، في إطار الجولة الخامسة عشر من الدوري الإسباني .

سيرجيو راموس قائد الميرينجي، نجح في افتتاح التسجيل بالدقيقة 52، قبل أن يعادل لوكاس بيريز النتيجة لألافيس من ركلة جزاء بالدقيقة 65، وجاء هدف الفوز لريال في الدقيقة 69 لداني كارفخال.

مارسيلو قال بعد الانتصار الثمين:"نحن نلعب بنفس الطريقة والأفكار ذاتها منذ بداية الموسم، ما تغير هي الشخصية وبعض العوامل الخارجية بالفريق".

وأضاف البرازيلي:"حرصنا خلال الفترة الماضية على التحلي بالإيجابية فقط، لم يختلف أي شيء من الناحية الخططية في الملعب".

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وتابع:"الأمر لا يتعلق فقط بالتعامل مع الكرة والكرض خلفها، قمنا بعمل جيد جداً بالتحركات بدون كرة خاصة بعد هدف التعادل لألافيس".

يذكر أن الفوز رفع رصيد ريال إلى 31 نقطة في المركز الأول بجدول الدوري الإسباني بـ31 نقطة، مقابل 28 لبرشلونة الذي يلعب غداً ضد أتلتيكو مدريد بنفس الجولة.