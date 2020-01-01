ميسي يتخطى زارا ويتوج هدافاً للدوري الإسباني

بعد التفوق على الفرنسي كريم بنزيما

نجح المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم برشلونة، في الحصول على لقب هداف الدوري الإسباني، بعد انتهاء المسابقة بشكل رسمي مساء اليوم الأحد.

ميسي نجح في تسجيل هدفين بفوز برشلونة على ديبورتيفو ألافيس بالجولة الأخيرة، في المواجهة التي انتهت بانتصار فريقه بخماسية نظيفة.

الثنائية ترفع رصيد ميسي إلى الرقم 25 ليصبح في المركز الأول بترتيب الهدافين للبطولة، وينتزع اللقب بجدارة على حساب المنافسين.

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كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد جاء في المركز الثاني، بعدما اكتفى بالتسجيل 21 مرة في البطولة التي فاز بها فريقه وحسمها الجولة الماضية.

المركز الثالث جاء من نصيب جيرارد مورينو مهاجم فياريال حيث تمكن من هز الشباك 18 مرة، مقابل 16 للويس سواريز صاحب المركز الرابع.

لقب الهداف ينضم إلى إنجاز آخر حققه ميسي، وهو صناعة 21 هدفاً بالبطولة، ليحطم رقم تشافي هيرنانديز، لأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في موسم واحد.

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وتعتبر هذه المرة هي السابعة لميسي في الحصول على لقب هداف الليجا، ليتخطى الرقم الأسطوري الذي حققه تيلمو زارا الذي فاز بالجائزة 6 مرات.