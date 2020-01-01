هل أضاع بايرن فرصة ضم نجم ريال مدريد مقابل فقط خمسة ملايين؟

فرصة من ذهب فوتها البافاري

كشف ويلي سانيول، لاعب وكشاف بايرن ميونخ السابق، كواليس رفض النادي الألماني ضم رافائيل فاران، نجم ريال مدريد الحالي في الماضي مقابل فقط خمسة مليون يورو.

فاران انضم لصفوف النادي الملكي في 2011 مقابل عشرة ملايين قادماً من لينس بناء على توصية من المدير الفني الحالي زين الدين زيدان، بحسب التقارير الصحفية.

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وقال سانيول مع "RMC": "عندما كنت أعمل في بايرن اتصل بي صديق وقال لي يجب أن تذهب إلى لينس وتشاهد هذا الفتى المثير للانتباه، لاعب خارق".

وأضاف: "كنت أملك علاقات هناك، اتصلت بهم وخلال 48 ساعة حددوا لي سعراً، بالإضافة للقاء ودي بين لينس وبايرن تذهب عائداته للنادي الفرنسي، في المجمل ما يقارب 4-5 ملايين".

واستمر الظهير الأيمن السابق: "أعطيت الملف بأكمله للإدارة الرياضية، ولكن قيل لي إن المبلغ مبالغ فيه مقابل لاعب يبلغ 18 عاماً، بعد شهرين، انتقل مقابل 10 ملايين إلى ريال مدريد".

وختم: "فاران لا يندم على قراره بتاتاً، أنا واثق أنه سعيد للغاية هناك، ولكن ككشاف فشل في إقناع الإدارة بضمه الأمر يصيبني بالإحباط، لاعب يمكن أن يستمر في بايرن 10-12 سنة".

فاران حالياً من أعمدة الفريق الملكي وأحد أهم لاعبيه، ووصل معه إلى 301 مباراة بكل المسابقات، وشارك في التتويجات المحلية والأوروبية العدة التي حققها النادي منذ وصوله.