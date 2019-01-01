ميندي قريب من باريس سان جيرمان في العام المقبل

فيرلان ميندي قد ينتقل من ريال مدريد إلى باريس سان جيرمان الموسم المقبل

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

كشفت عدة مصادر صحفية فرنسية مفاجأة كبرى باحتمالية انتقال نجم ريال مدريد المنضم حديثًا إلى الفريق فيرلان ميندي إلى باريس سان جيرمان في الصيف المقبل.

وكان ميندي قد انضم إلى ريال مدريد قادمًا من أوليمبيك ليون خلال موسم الانتقالات الصيفية الأخيرة في صفقة قدرت بحوالي 50 مليون يورو.

وعلى الرغم من التعاقد معه بطلب شخصي من المدرب زين الدين زيدان، إلا أنه على ما يبدو لن يستمر طويلًا مع ريال مدريد.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

فحسب لو باريزيان وعدة صحف فرنسية أخرى فإن ريال مدريد لم يقتنع بإمكانيات اللاعب بعد انضمامه للفريق الملكي بأسابيع قليلة ويفكر في بيعه.

وأفادت المصادر أيضًا أن اللاعب نفسه بات يفضل العودة إلى أجواء الدوري الفرنسي مرة أخرى، وهذه المرة من أبواب باريس سان جيرمان بطل المسابقة.

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يذكر أن ريال مدريد قد أعار لاعبه الصاعد سيرجي ريجيليون والذي يلعب كظهير أيسر في نفس مركز ميندي إلى إشبيلية حتى يمنح الفرصة لنجمه الفرنسي الجديد، إلا أنه يبدو أن الأمور لم تمر كما كان مخططًا لها.