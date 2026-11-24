"لقد أتعبتنا يا ريال مدريد، فلم نعد نستطيع العد وراءك"؛ نعم.. لم أجد وصفًا أفضل من هذا، لأبدأ حديثي عن مباراة العملاق الإسباني ضد نادي آيندهوفن الهولندي.

ريال مدريد قلب تأخره بهدف، إلى الفوز (5-1) ضد ضيفه آيندهوفن؛ وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة من مرحلة الدوري بمسابقة دوري أبطال أوروبا، للموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

وهذه ليست المرة الأولى في الموسم الحالي، التي يقلب فيها "الميرينجي" تأخره إلى فوز؛ حيث أصبح هذا السيناريو هو المعتاد الآن، مع كتيبة المدير الفني البرتغالي جوزيه مورينيو.

وفي مباراة ليلة الثلاثاء، تقدم آيندهوفن بواسطة نجمه الكرواتي إيفان بيريسيتش، من "ركلة جزاء" في الدقيقة 32؛ قبل أن يرد الريال بخمسة أهداف متتالية عن طريق "الأوروجوياني فيديريكو فالفيردي، الإنجليزي جود بيلينجهام، الفرنسي كيليان مبابي (هدفين) والبرازيلي فينيسيوس جونيور"، في الدقائق 50 و60 و64 و84 و87.

وبهذه النتيجة.. وصل ريال مدريد إلى نقطته الخامسة عشرة، في "المركز الأول" مؤقتًا؛ بينما تجمد الفريق الهولندي عند النقطة الرابعة، في "الترتيب السابع والعشرين" من مرحلة الدوري.

ونحن سنحاول أن نستعرض من ناحيتنا، خلال السطور القادمة من تقريرنا؛ أبرز النقاط التي يمكن الوقوف أمامها، بعد فوز ريال مدريد الكبير على آيندهوفن..

جوزيه مورينيو.. استخفاف غريب بـ"الخصم"!

"الاستخفاف بالخصم".. لا يوجد وصف أفضل من هذا؛ لما قام به البرتغالي جوزيه مورينيو، المدير الفني لفريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

مورينيو دخل مباراة ريال مدريد ضد ضيفه آيندهوفن، بـ"تشكيل أساسي" ثقيل في الحركة؛ على النحو التالي:

* أولًا: الألماني أنطونيو روديجر والبرازيلي إيدير ميليتاو؛ كثنائي قلب دفاع.

* ثانيًا: البرتغالي برناردو سيلفا؛ كلاعب ارتكاز ثانٍ بجوار الفرنسي أوريلين تشواميني.

وروديجر متراجع بدنيًا كثيرًا، بينما ميليتاو أرهقته الإصابات، وسيلفا أصبح متقدمًا كثيرًا في العمر؛ الأمر الذي أدى إلى وجود ثقل في الحركة بخطي الوسط والدفاع، مع مساحات شاسعة أمام نجوم الفريق الهولندي.

وبالطبع.. أراد مورينيو بهذا التشكيل، إراحة بعض نجومه الأساسيين؛ ولكنه لم يراعِ التوازن في التشكيلة.

جوزيه مورينيو.. عالج خطأه فأظهر لنا وحشًا مرعبًا!

وبالفعل.. أدرك مورينيو الخطأ الذي ارتكبه؛ ليقوم بـ"سلسلة تغييرات" مع بداية الشوط الثاني، على النحو التالي:

* أولًا: استبدال ثنائي قلب الدفاع؛ بإدخال الإسباني دين هاوسن والفرنسي إبراهيما كوناتي، بدلًا من روديجر وميليتاو.

* ثانيًا: إدخال الإنجليزي المتألق جود بيلينجهام؛ مع إخراج تشواميني الذي كان غائبًا كليًا عن مستواه، في الشوط الأول.

هذه التغييرات حسّنت من الجودة الفنية لـ"الميرينجي"؛ سواء في عملية الخروج بالكرة من الخلف إلى الأمام، وكذلك الزيادة الهجومية المرعبة.

بل إننا شاهدنا اكتساحًا من كتيبة مورينيو للفريق الهولندي، في الشوط الثاني من عمر المباراة؛ الأمر الذي جعله يستحق الحصول على الثلاث نقاط، وحصد "العلامة الكاملة" في دوري أبطال أوروبا - حتى الآن -.

ريال مدريد.. عندما قدمت "كتيبة جوزيه مورينيو" أمتع شوط!

واستكمالًا للنقطة سالفة الذكر؛ دعونا نشير إلى أن ما قدمه ريال مدريد في الشوط الثاني ضد نادي آيندهوفن الهولندي، هو ربما أجمل أداء للفريق الأبيض في الموسم الرياضي الحالي 2026-2027.

ونحن نقول أجمل أداء، لمجموعة من الأسباب المهمة للغاية، بعيدًا عن الأهداف الخمسة المسجلة؛ وذلك على النحو التالي:

* أولًا: روح قتالية عالية من اللاعبين، وحيوية في الحركة.

* ثانيًا: ثنائيات مبهرة بين اللاعبين، أو ما يعرف بلغة الغريم التاريخي برشلونة "تيكي تاكا".

* ثالثًا: "لا مركزية" للنجم التركي المتألق أردا جولر، الذي مُنح حرية كاملة أبدع من خلالها في صناعة الأهداف.

وبهذا الأداء الممتع في الشوط الثاني؛ وصل ريال مدريد إلى الانتصار العاشر تواليًا في مختلف المسابقات، تحت قيادة مورينيو.

ولم يقدم العملاق الإسباني مستوى كبيرًا، في معظم هذه المباريات التي فاز بها؛ ولكننا أصبحنا نشعر أن الفريق الأبيض من الصعب أن يخسر الآن، حتى ولو في أسوأ حالاته.

الليلة الأوروبية.. بين أخطاء مدرب آيندهوفن والرسالة المدريدية المهمة!

وفي النهاية؛ يجب التطرق إلى نقطتين بخصوص مباراة ريال مدريد وآيندهوفن، و هما:

* أولًا: أخطاء الهولندي بيتر بوس، المدير الفني لفريق آيندهوفن الأول لكرة القدم.

* ثانيًا: كتابة نهاية بعض اللاعبين، في صفوف فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم.

وفيما يتعلق بالنقطة الأولى؛ فإن بوس قام بـ"سحب" النجم المخضرم إيفان بيريسيتش مع بداية الشوط الثاني، ما أفقد الفريق أحد أبرز عناصره القيادية فوق أرضية الملعب.

كما اعتمد على الضغط المتأخر، عكس الشوط الأول؛ ما جعل ريال مدريد يتحكم كليًا في الكرة، ويصل بسهولة إلى مرمى الفريق الهولندي.

أما النقطة الثانية؛ فكما ذكرنا.. أداء ريال مدريد اختلف تمامًا بين الشوطين، وذلك بعد التغييرات التي قام بها مورينيو.

وربما هذا الاختلاف يؤكد لمورينيو، أن هناك بعض اللاعبين انتهت صلاحيتهم في صفوف "الميرينجي"، ولا يمكن الاعتماد عليهم في ليالي أوروبا والمباريات الكبيرة، وعلى رأسهم روديجر.

وببعض التعاقدات البسيطة، مع الاستغناء عن أسماء بعينها؛ قد يصل ريال مدريد إلى تشكيل "الفريق المرعب"، الذي يريده بالفعل.