خاص..دي بروينه يُرحب بالبقاء في مانشستر سيتي، لكن بشرط!

هل يوافق الدولي البلجيكي على الاستمرار مع النادي الإنجليزي.

قرر كيفن دي بروينه صانع ألعاب مانشستر سيتي، الترحيب بإمكانية الاستمرار مع النادي الإنجليزي وتمديد عقده الحالي لفترة أطول ولكن بشرط.

صاحب الـ28 ارتبط مؤخراً بالرحيل عن صفوف سيتي، بعد العقوبة الموقعة على النادي بعدم المشاركة في دوري أبطال أوروبا لمدة موسمين.

اللاعب نفسه سبق وأن صرح بأنه يدرس فكرة مغادرة ملعب الاتحاد، في حالة تطبيق العقوبة على مانشستر سيتي، لصعوبة قضاء عامين بدون المشاركة في الأبطال.

المزيد من الفرق

مصادر أكدت لـ"جول" أن اللاعب أبلغ إدارة ناديه ومدربه بيب جوارديولا، أنه سيقوم بالتجديد والبقاء لفترة أطول في حالة رفع العقوبة.

وهو الأمر الذي تتحكم فيه المحكمة الرياضية "كاس"، بعد تقديم سيتي للالتماس الخاص باستئناف العقوبة، وسط ثقة كبيرة من النادي الإنجليزي بقبول طلبه.

العقد الحالي للدولي البلجيكي مستمر حتى 2023، ولكنه أبدى استعداده للبقاء لفترة أطول من ذلك، نظراً لشعور عائلته بالراحة في مانشستر، بشرط تحقق شرط مطلبه الوحيد.

مالك مصري بين أول 5، ترتيب أغنى ملاك أندية الدوري الإنجليزي الممتاز

إبراهيموفيتش وفان دير فارت، وأبرز حالات الكراهية بين زملاء الفريق الواحد

ومن جانبه يترقب نادي ريال مدريد الإسباني الموقف جيداً، حيث يعتبر من أهم المهتمين بالتعاقد مع دي بروينه في حالة استقراره على الرحيل.

يذكر أن النجم البلجيكي انضم لسيتي في أغسطس 2015 قادماً من فولفسبورج بمبلغ 55 مليون جنيه استرليني، وسبق وأن قام بتجديد عقده في يناير 2018.