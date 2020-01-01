الهجوم على والده وحرب مورينيو.. محطات مثيرة في مشوار أوزيل

الألماني المعتزل اتهم والده بالتسبب في الرحيل عن ريال مدريد

يعتبر مسعود أوزيل صانع ألعاب أرسنال الحالي وريال مدريد السابق، من أبرز أبناء جيله، ولكن مسيرته شهدت العديد من التقلبات المثيرة للجدل.

بداية من علاقته السيئة بجوزيه مورينيو مدرب ريال الأسبق، وكذلك خلافه مع والده، وصولاً بخلافه مع الاتحاد الألماني واعتزاله اللعب الدولي.

صحيفة "ماركا" الإسبانية ألقت الضوء على أهم المواقف بمسيرة اللاعب..

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ترك الكرة من أجل التنس

يقول أوزيل:"كنت جيد جداً في التنس الطاولة ومارست اللعبة في عمر 11 أو 12 سنة، تخليت عن كرة القدم 3 أشهر وفزت على الجميع بأول بطولة لي".

وأضاف:"بعدها اكتشفت عدم رغبتي في الاستمرار بهذا المجال في المستقبل، واحتجت كرة القدم لذلك عدت لها مرة أخرى وعشقتها بشكل أكبر من تنس الطاولة".

كيف أقنعه مورينيو بريال مدريد؟

بعد كأس العالم 2010 تلقيت العديد من العروض لريال مدريد، أرسنال، بايرن ميونخ، مانشستر يونايتد وبرشلونة، حيث كان الأخير هو فريقي المفضل نظراً للأسلوب الجمالي الذي تمتعوا به خلال هذه الفترة.

واستكمل:"فكرت في الانضمام لبرشلونة، ولكني لم أشعر بتحمس بيب جوارديولا تجاه فكرة التعاقد معي، وغيابه عن الصورة أثار الكثير من الشكوك لدي، وكان يتحجج بقضاء أجازته، مورينيو أقنعني بشكل أكبر وأصر على ضمي عكس بيب تماماً لذلك اخترت ريال مدريد".

البداية الجيدة

أوزيل أكد على شعوره بالسعادة والرهبة في نفس التوقيت باللعب مع مورينيو وريال مدريد، نظراً لعشقه الشديد لنجمه المفضل زين الدين زيدان.

نجم أرسنال الحالي شعر بتوتر فور دخوله غرفة ملابس الميرينجي للمرة الأولى، نظراً لتواجد العديد من النجوم الكبار بصفوف الفريق الإسباني.

الحرب مع مورينيو

يقول صاحب الـ31 سنة:"في إحدى المرات وقف أمامي وتحداني، وقال هل تعتقد أن تمريراتك كافية لإقناعي؟ الأمر كان يشبه مواجهة في حلبة ملاكمة، كان ينتظر ردي بفارغ الصبر وكرهته في هذه اللحظة رغم حبي له بشكل عام".

واستكمل:"قام بالوقوف على أطراف أصابعه وبدأ في القفز بغرفة الملابس وتحداني مرة أخرى واتهمني بالجبن، وكان رد عليه.. لم كنت رائعاً ارتدي قميصي والعب بدلاً مني، حظاً سعيداً لك، وبعدها رحلت في صمت وذهبت للاستحمام قبل الاعتذار له وللجميع في وقت لاحق".

الهجوم على والده

الرحيل عن ريال كان القرار الأصعب في حياتي، حلمت بتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا معهم وللأسف لم أتمكن من تحقيقه، والدي كان السبب لفشله في عملية المفاوضات.

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ويضيف أوزيل:"المفاوضات كان أكبر منه، طلبنا بعض الأشياء وقوبلت بالرفض، من الصعب جداً أن تتعنت مع شخص مثل فلورينتينو بيريز، وبعد حالة الغضب وقتها أجبرني والدي على غلق حسابي بتويتر وخسرت الملايين من المتابعين".

الاعتزال الدولي

وتأتي حادثة أخرى في تاريخ أوزيل قال فيها:"بمشاعر ثقيلة جداً أعلن اعتزال وإنهاء مسيرتي مع المنتخب، نحن ألمان عندما نفوز ومجرد مهاجرين في حالة الخسارة".

وأنهى حديثه:"المسؤولون في ألمانيا عاملوني بعدم احترام بسبب أصولي التركية، واتهموني بإثارة الجدل لأسباب سياسية، ذلك فاض الكيل لأن العنصرية غير مقبولة بأي شكل من الأشكال".