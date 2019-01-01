الظاهرة يؤكد رغبته في التعاقد مع فينيسيوس جونيور

الجناح البرازيلي يعاني من بداية سيئة للموسم الحالي

كشف رونالدو نازاريو أسطورة ريال مدريد، عن رغبته في التعاقد مع فينيسيوس جونيور جناح النادي الإسباني.

فينيسيوس يعاني من بداية متخبطة مع الميرينجي الموسم الحالي، بتعرضه لهجوم حاد من جماهير الفريق بسبب هبوط مستواه.

رونالدو الذي يعمل حالياً كرئيس لنادي بلد الوليد، أشاد بمواطنه البرازيلي وأبدى رغبته في ضمه.

وقال الظاهرة في تصريحات صحفية:"فينيسيوس لاعب رائع وحظى بموسم مميز العام الماضي وأنقذ ريال مدريد في أكثر من مرة".

وأما عن إمكانية التعاقد معه ولو على سبيل الإعارة:"بكل تأكيد أود الحصول على خدماته يوما ما".

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وتطرق أيضا لرودريجو نجم الفريق الإسباني:"التوقعات عالية جداً منه، مازال أمامه الكثير للتطور ولكن أظهر قدراته بهدوء عالي".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإسباني بـ25 نقطة، متساوياً مع برشلونة المتصدر بفارق الأهداف.