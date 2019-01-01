تقارير | الريان يتوصل لاتفاق مع مهاجم ريال مدريد لضمه في يناير

صفقة قوية منتظرة للريان القطري

أفاد موقع توتوميركاتوويب الإيطالي أن الريان القطري نجح بالتوصل لاتفاق مع ماريانو دياز مهاجم ريال مدريد على الانتقال لصفوفه خلال سوق الانتقالات الشتوي القادم.

وكان الفريق الناشط في دوري نجوم قطر قد حاول ضم دياز خلال سوق الانتقالات الصيفي لكنه لم ينجح، ليُحاول بعدها مع ماريو ماندجوكيتش مهاجم يوفنتوس ولكن باءت محاولته بالفشل كذلك.

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الموقع الإيطالي الخاص بأخبار سوق الانتقالات أوضح أن إدارة النادي القطري توصلت لاتفاق مع دياز منذ سبتمبر الماضي، لكن سيكون عليها الآن تقديم العرض المناسب للنادي الإسباني.

ويُعد دياز خارج حسابات زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد، إذ لم يلعب أي مباراة منذ بداية الموسم، ولذا من المتوقع جدًا أن يكون أول الراحلين عن ملعب سانتياجو بيرنابيو خلال يناير القادم، إلا إن سبق ذلك إقالة المدرب الفرنسي الذي لا يُحقق النتائج المرجوة هذا الموسم.

وكان ريال مدريد قد دفع 21.5 مليون يورو لاستعادة دياز من ليون بعد تألقه الملفت في موسم 2017-2018 الذي لعبه معارًا مع النادي الفرنسي، وهو ما قد يجعل الريان يضحي ماليًا بشكل كبير للتوصل لاتفاق مع إدارة النادي الإسباني لإنهاء الصفقة لصالحه، خاصة مع وجود اهتمام من عدة أندية أوروبية بضم المهاجم الشاب.