بنزيما يواصل تألقه في 2019 ويقترب من رقمه الأفضل

ثنائية جديدة تضاف لرصيد المهاجم الفرنسي

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

واصل المهاجم الفرنسي كريم بنزيما، تألقه اللافت مع ريال مدريد خاصة على صعيد الدوري الإسباني هذا العام.

بنزيما نجح في افتتاح التسجيل لريال في شباك ليفانتي، بعد 25 دقيقة من مباراتهما بالجولة الرابعة من الليجا.

مهاجم الميرينجي عاد مرة أخرى ليضيف الهدف الثاني له ولفريقه بعدها بـ6 دقائق فقط.

19 - Karim Benzema ha marcado en 19 goles en LaLiga en 2019, su segundo mejor registro en un año natural como jugador del @realmadrid (22 en 2011). Inspirado. pic.twitter.com/B4sTBn6lsE — OptaJose (@OptaJose) September 14, 2019

ويرتفع رصيد بنزيما من الأهداف مع ريال في الدوري الإسباني في عام 2019 إلى الرقم 19 بهذه الثنائية.

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وهو ما يقترب من أفضل رقم له مع الفريق، حيث كان في 2011، عندما أحرز 22 هدف بقميص الميرينجي.

ويستمر أيضاً الفرنسي في معدله التهديفي المميز بالليجا هذا الموسم، بإحراز 4 أهداف في 4 مباريات.