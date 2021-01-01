دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين

هزم ريال مدريد قبل شهرين وأشاد به تركي آل الشيخ .. العين يُعلن اسم مدربه الجديد

تامر أبو سيدو
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al ain pro league 22-12-2020
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العين فاجأ الجميع بالتعاقد مع المدرب الممتاز

أعلن نادي العين السعودي تعاقده مع المدرب الإسباني بابلو ماشين لقيادته خلفًا للألماني مايكل سكيبه، والذي أقيل من منصبه لتراجع النتائج.

واكتفى العين بالإعلان عن اسم مدربه الجديد عبر حسابه الرسمي على تويتر لكن دون الكشف عن مدة العقد، فيما أشارت بعض المصادر إلى أنه سيمتد حتى نهاية الموسم الجاري.

ويمتلك ماشين مسيرة ممتازة في الدوري الإسباني، إذ قاد كلًا من نومانثيا وجيرونا وإشبيلية وإسبانيول وأخيرًا ألافيس الذي أقيل تدريبه من الـ12 من يناير الماضي.

وخلال تجربته الأخيرة مع ألافيس، قاد ماشين الفريق في 20 مباراة فاز في 6 مباريات منهم وتعادل في مثلهم وخسر الـ8 المتبقية، وكانت أبرز وأقوى نتائجه الفوز على ريال مدريد في قلب سانتياجو برنابيو 2-1 خلال نوفمبر الماضي.

وأشاد وزير الترفيه السعودي ومالك نادي ألميريا الإسباني "تركي آل الشيخ" بتعاقد العين مع ماشين، إذ كتب عبر حسابه الرسمي على تويتر "فريق العين السعودي فاجأني بتعاقده مع مدرب كبير واضافه لدوري السعودي".

وتأمل إدارة العين برئاسة مازن بن رداد أن تتحسن نتائج الفريق تحت قيادة ماشين، إذ يتواجد حاليًا في المركز الأخير من جدول الترتيب برصيد 10 نقاط فقط جمعها من 3 انتصارات وتعادل وحيد و11 خسارة.

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يُشار إلى أن المدرب صاحب الـ45 عامًا بدأ مسيرته موسم 2011-2012 مع نومانثيا، ويُفضل اللعب بطريقة لعب 4-4-2.

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