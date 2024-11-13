فيديو | "ركلة جزاء لريال مدريد" .. الاتفاق يسخر من الهلال على الطريقة الإسبانية!

شاهد كيف سخر الاتفاق من الهلال على طريقة ريال مدريد

سخر نادي الاتفاق من نظيره الهلال، بسبب اللقطات التحكيمية الجدلية خلال آخر مباراة جمعت بين الفريقين، والتي شهدت احتساب ركلة جزاء لمصلحة الزعيم، اعترض عليها النواخذة.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وحقق الهلال الفوز على الاتفاق بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد، في المباراة التي جمعت بينهما، بالجولة العاشرة ضمن منافسات دوري روشن السعودي، في مواجهة عُرفت بالقرارات التحكيمية المثيرة للجدل.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

ونشر الاتفاق عبر حسابه على منصة "تيك توك" فيديو لركلة الجزاء التي احتسبت لصالح الهلال، بعد عرقلة من جانب المهاجم الصربي أليكساندر ميتروفيتش لمدافع النواخذة داخل منطقة الجزاء.

GOAL

وتم تركيب أغنية "ركلة جزاء لريال مدريد" على الفيديو، التي أعدها برنامج "كتالونيا سير" الذي سخر من خلاله من احتساب أي لعبة لصالح الميرنجي داخل منطقة جزاء الخصم.

واعترض ستيفن جيرارد المدير الفني للاتفاق على احتساب ركلة الجزاء لمصلحة الهلال، في المباراة التي جمعت بين الفريقين بالدوري، بالإضافة إلى بعض القرارات التي اتخذها الحكم في تلك المواجهة.