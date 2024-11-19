أعلن نادي ريال مدريد، تطورات جديدة بشأن حالة المدافع البرازيلي إيدير ميليتاو، الذي يغيب عن تدريبات ومباريات الفريق لنهاية الموسم بسبب الإصابة في ركبته.

وتعرض ميليتاو لإصابة بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال مباراة ريال مدريد الأخيرة في الدوري الإسباني أمام أوساسونا، والتي حسمها الملكي برباعية نظيفة، بينما غادرها البرازيلي على المحفة باكيًا.

ونشر الموقع الرسمي لريال مدريد بيانًا كشف من خلاله تطورات الحالة الطبية للمدافع البرازيلي الذي تأكد انتهاء موسمه، حيث أكد أنه اتخذ الخطوة الأولى نحو التعافي من هذه الإصابة التي حصدت عدت ضحايا في الميرنجي خلال آخر موسمين.

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وقال بيان ريال مدريد: "خضع لاعبنا إيدير ميليتاو اليوم لعملية جراحية ناجحة بسبب تمزق في الرباط الصليبي الأمامي لركبته اليمنى".

وأضاف: "أجرى العملية الدكتور مانويل لييز، تحت إشراف الخدمات الطبية في ريال مدريد، وسيبدأ ميليتاو عملية تعافيه في الأيام المقبلة.

وترك ميليتاو المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي في مأزق كبير، حيث يفتقد الفريق لـ3 مدافعين الآن وهم داني كارباخال، دافيد ألابا، أوريلين تشواميني، ويغيب الأول لنهاية الموسم بسبب إصابة بالغة في الركبة، بينما يترقب الملكي عودة النمساوي والفرنسي في أقرب وقت لحل أزمته الدفاعية.

وكان ميليتاو (26 عامًا) غائبًا عن ريال مدريد في أغلب فترات الموسم الماضي، بسبب نفس الإصابة لكن في ركبته اليسرى، ومع عودة المدافع البرازيلي لعب فقط 17 مباراة مع الملكي هذا الموسم، وسجل هدفًا وصنع مثله قبل أن يسقط مجددًا في فخ الإصابة.