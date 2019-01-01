إبراهيموفيتش ينصح بوجبا بالرحيل عن مانشستر يونايتد

يرى أن الخيار الأفضل هو بيعه وجلب لاعب آخر

يعتقد زلاتان إبراهيموفيتش مهاجم مانشستر يونايتد السابق، أنه حان الوقت لرحيل الفرنسي بول بوجبا عن صفوف الفريق.

التكهنات مستمرة حول مصير بوجبا مع الشياطين الحمر، حيث سبق وأن صرح مطلع هذا الصيف برغبته الواضحة في خوض تحدي جديد.

ريال مدريد يعتبر هو النادي الأكثر اهتماماً بالتعاقد مع اللاعب، لكنه لم يتوصل حتى الآن لأي اتفاق مع يونايتد.

وقال زلاتان عن تلك الأزمة:"أعتقد أنه لو أراد الرحيل فلا يوجد أي مبرر لاستمراره مع النادي".

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وأضاف مهاجم لوس أنجلوس جالاكسي:"لو لديه إصراراً على مغادرة الفريق، الحل الأفضل هو بيعه وجلب لاعب آخر".

وتابع:"الاحترام المتبادل أمر مفروغ منه في مانشستر يونايتد، ولكن القلق الأكبر هو إدارة النادي ومحاولة إبقاء لاعب لن يبذل 200 أو 100% مما لديه لمساعدة الفريق".

يذكر أن مانشستر يونايتد ارتبط في الفترة الأخيرة بضم سيرجي ميلينكو سافيتش لاعب وسط لاتسيو، أو برونو فيرنانديز صانع ألعاب سبورتنج لشبونة، لتعويض بوجبا في حالة رحيله.