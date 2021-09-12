ريال مدريد أنشيلوتي .. أسد في الهجوم وفي الدفاع نعامة!

ريال مدريد يفوز في مباراة مثيرة على سيلتا فيجو

انتصر ريال مدريد على سيلتا فيجو برباعية في مباراة مثيرة وممتعة شهدت تسجيل 7 أهداف كاملة كادت أن تصل لأكثر من ذلك لولا رعونة مهاجمين وتألق لحراس المرمى.

مباراة رابعة للمدرب كارلو أنشيلوتي تُظهر الكثير من ملامح المدرب الجديد القديم لنادي ريال مدريد وطريقة إدارته للفريق في موسم صعب رحل عنه سيرخيو راموس ورافاييل فاران.

وأظهر الفوز على سيلتا العديد من المميزات التي تبشر بموسم جيد لريال مدريد وخلافة أفضل لسابقه زين الدين زيدان، لكنّها أيضًا مقلقة وتنذر بالكثير من الأزمات.

دفاع ريال مدريد

في بداية سيئة للموسم على المستوى الدفاعي استقبل الفريق 6 أهداف في 4 مباريات فقط وكلها أهداف من أخطاء ساذجة وعيوب واضحة في التغطية.

برباعي في الخلف يشمل ميليتاو وناتشو وموهبة الأكاديمية جوتيريز وداني كارباخال يجد النادي الملكي أزمة واضحة في التعامل مع التحولات، خاصة وأنّ كاسيميرو لم يكن في أفضل أحواله كما أنّ هناك عيوب واضحة في أغلب لاعبي الوسط فيما يتعلق بالتغطية الدفاعية.

فباستثناء فالفيردي ولوكا مودريتش لم يمكن توقع أن يتواجد أي لاعب ليقوم بدور دفاعي حقيقي في خط الوسط ويساند ناتشو وميليتاو، ولكن ربما يكون الوافد الجديد إدواردو كامافينجا هو طوق النجاة في ذلك.

الفكرة أنّ أنشيلوتي ينتحر دفاعيًا في كثير من الأوقات وذلك لأجل تعزيز فكرته الهجومية التي حسنت الفريق دون شك.

تفوق الهجوم

هجوم ريال مدريد تميز بشكل واضح على مستوى الأفكار والأفراد.

أنشيلوتي يميل دائمًا للهجوم بأكبر عدد ممكن من اللاعبين وزيادة الكثافة في الثلث الأمامي لتعقيد المهمة على كل المنافسين.

ويظهر ذلك بشكل واضح حينما يمتلك الملكي الكرة، فيتقدم الأطراف بشكل واضح ويدخل فينيسيوس وهازارد إلى العمق بجانب بنزيما وينضم لهم لوكا مودريتش وحتى كاسيميرو في بعض الأوقات.

الكثافة الهجومية تعقد من قدرة أي منافس على الخروج بالكرة، خاصة في ظل تنوع واضح في الإمكانيات بين جميع اللاعبين، فهناك بنزيما القادر على الاستلام والتسليم في أي مكان من الملعب وهازارد المراوغ والمتحرك والممرر الرائع وفينيسيوس المبدع في المساحات والتفوق على 1 ضد 1 وحتى بيل المصاب الذي ظهر بشكل رائع في المباريات الماضية.

هذا التنوع يجعل المهمة صعبة على أي منافس وبالتالي من الطبيعي أن نرى ريال مدريد يسجل العديد من الأهداف في المباريات المقبلة، لكن هذا يؤثر بشكل واضح على التواجد الدفاعي.

هل بايرن ميونخ فليك هو الحل؟

الشكل الحالي لريال مدريد يشبه ما فعله فليك مع بايرن ميونخ لكن بالطبع الأخير كان أكثر تطرفًا للهجوم على حساب الدفاع.

ربما يكون أنشيلوتي مضطرًا لذلك بسبب غياب القوة الدفاعية التي تواجدت في ريال مدريد لسنوات وعدم تعويض الراحلين، ولكنّها مخاطرة لا أحد يعرف عواقبها.

اليوم استقبل ريال مدريد هدفين فقط ولكن ضد ليفانتي استقبل 3 أهداف وكان من الممكن أن يتلقى أكثر من ذلك وانتهى الأمر بخسارة نقطتين.

ربما يكون أول تحد في الأبطال أمام إنتر، لكن التحديات ستستمر لتختبر إمكانية حل الهجوم لمشاكل الدفاع أم لجوء أنشيلوتي لأساليب أخرى وعدم التضحية بجانب على حساب الآخر!

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