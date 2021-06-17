"ريال مدريد أطاح براموس .. وبالسعودية لاعب 21 سنة يساوم فريقه!"

اللاعب صاحب الـ21 عامًا يساوم فريقه من أجل تجديد تعاقده

قارن الناقد الرياضي محمد البكيري، بين ما حدث للمدافع الإسباني سيرجيو راموس، وإدارة ناديه ريال مدريد، وبين ما يحدث مع أحد الأندية السعودية ولاعبها الذي يساومها من أجل التجديد، بالرغم من قلة خبرته وإنجازاته.

وأعلن سيرجيو راموس عن رحيله بشكل رسمي عن صفوف ريال مدريد، وأكد خلال مؤتمرًا صحفيًا على أنه كان يريد الاستمرار، ورفض عرض الريال الذي كان لمدة موسم واحد، لأنه يريد موسمين، وبعد الموافقة على تخفيض الراتب والتوقيع على عقد لمدة موسم واحد، أخبره مسؤولي النادي بأن العرض أصبح غير موجودًا.

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البكيري كتب عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" تغريدة، يقارن فيها ما حدث مع ريال مدريد، وما يحدث حاليًا بمساومة أحد اللاعبين لناديه السعودي، من أجل تجديد تعاقده، بالرغم من أنه يبلغ من العمر 21 عامًا فقط.

وكتب البكيري تغريدة جاء فيها: "إدارة مدريد لمحترفها راموس، بعد موافقته على تخفيض راتبه: (عرضنا لم يعد موجودًا)، كذا أعطوه في الوجه صرامة".

الناقد الرياضي تابع: "عندنا لاعب عمره 21 سنة، دون أي إنجاز، والإدارة تتفاوض مع وكيله الذي يساوم على التجديد بمبلغ يوازي من يفوقه خبرة وتجربة وإنجازات محلية وقارية ودولية مع فريقه ومنتخب بلاده!".

ويرى بعض متابعي البكيري أنه يقصد مسألة تجديد سعود عبد الحميد، الظهير الأيمن لفريق نادي الاتحاد مع ناديه، وذلك قبل دخوله الفترة الحرة خلال شهر أغسطس المقبل.