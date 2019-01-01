أرسنال يزاحم توتنهام على صفقة سيبايوس

اللاعب يفضل خيار الإعارة بدلاً من البيع المباشر

انضم نادي أرسنال الانجليزي، لغريمه التقليدي توتنهام، في سباق التعاقد مع داني سيبايوس لاعب وسط ريال مدريد.

سيبايوس يبحث عن فرصة للخروج من ريال هذا الصيف، لصعوبة ظهوره بانتظام مع الفريق الإسباني الموسم القادم.

توتنهام دخل في مفاوضات جدية من أجل ضم سيبايوس على سبيل الإعارة، مع وجود إمكانية الشراء في المستقبل.

شبكة "سكاي سبورتس" أكدت دخول أرسنال بقوة في المنافسة للحصول على خدمات صاحب الـ22 عاماً.

ويطمح المدفعجية في التفوق على جاره اللندني بضم سيبايوس، لحاجته للمزيد من التدعيم بخط الوسط بعد رحيل الويلزي آرون رامسي ليوفنتوس.

ما أجمل أن تتُوج بالألقاب 😍🏆

ما أجمل أن تستفز خصمك اللدود 👀



هذا ما فعله تمامًا جمهور @LFC_Arabic 👇



⭕️ قاموا بإرسال طائرة أعلى المكان الذي يتدرب به مانشستر يونايتد تُحلق بلافتة تحمل عبارة " ليفربول هو بطل دوري أبطال أوروبا 6 مرات".🏆

pic.twitter.com/GQdWXGGPcB — جول العربي - Goal (@GoalAR) July 11, 2019

وأما اللاعب نفسه فيفضل فكرة الخروج معاراً بدلاً من البيع النهائي، لإيمانه بإمكانية حصوله على الفرصة مع ريال يوماً ما.