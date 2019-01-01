هازارد: متحمس لمواجهة كوستا في ديربي مدريد

الديربي الأول للنجم البلجيكي مع النادي الإسباني

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد إدين هازارد جناح ريال مدريد، أنه لا يقوم بأي استعدادات خاصة قبل المواجهات الهامة طوال مسيرته الكروية.

النجم البلجيكي يستعد لخوض الديربي الاول مع فريقه أمام أتلتيكو مدريد السبت القادم، في الاختبار الأقوى له منذ قدومه لريال.

وقال هازارد في تصريحات صحفية نشرتها "as" الإسبانية:"لا أقوم بأي شيء مختلف في مثل هذه المباريات، فقط ألعب لإسعاد الجماهير".

وأضاف:"عندما تخوض أي ديربي بين فريقين من نفس المدينة، فيجب أن تدرك طبيعة الأجواء الحماسية التي ستشهدها".

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وأما عن اللعب أمام دييجو كوستا:"أريد مواجهته مرة أخرى، قضينا وقتاً ممتعاً في تشيلسي ويعتبر صديقاً لي".

يذكر أن هازارد بدأ للمرة الأولى مع ريال أمام إشبيليه هذا الأسبوع بعد المشاركة كبديل ضد ليفانتي، ولم ينجح في تسجيل أي هدف رسمي حتى الآن.