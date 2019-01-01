ريال مدريد وأتلتيكو في كأس العالم الجديد وبرشلونة لم يصل بعد

تعرف على المتأهلين إلى كأس العالم للأندية الجديد

مصعب صلاح تابعوه على تويتر

ضمن ناديي ريال مدريد وأتلتيكو المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية بالمسمى الجديد في 2021 بينما لم يحجز برشلونة مقعده حتى الآن.

الاتحاد الدولي لكرة القدم قرر خوض بطولة كأس العالم للأندية مرة كل 4 سنوات وستكون أول نسخة في 2021 بدلًا من كأس العالم للقارات.

وذكرت صحيفة "آس" الإسبانية أنّ الاتحاد سوف يحصل على 8 فرق من أوروبا وهم بطل دوري أبطال أوروبا والدوري الأروبي في آخر 4 سنوات مما يعني أبطال نسخ 2018 و2019 و2020 و2021.

وبتحقيق لقب دوري الأبطال الموسم الماضي ضمن ريال مدريد التواجد في المونديال وبفوز أتلتيكو باليوربا ليج حجز مقعده، كما سينضم المنتصر من ليفربول وتوتنهام وكذلك أرسنال أو تشيلسي إلى المونديال.

وبجانب الفرق الأوروبية فسوف يتواجد 6 أندية من أمريكا الجنوبية و3 فرق من أفريقيا ومثلهم من آسيا وكذلك أمريكا الشمالية بجانب ممثل واحد من أوقيانوسا ليصبح المجموع 24 فريقًا.

في آخر مرة احتدمت المنافسة هكذا على لقب الدوري الإنجليزي، شهدنا لحظات درامية لا يُمكن أن تُنسى! 😍 pic.twitter.com/CC1tg0VazF — جول العربي - Goal (@GoalAR) May 12, 2019

وسوف يتم تقسيم الفرق إلى 8 مجموعات كل مجموعة تضم 3 فرق يتأهل المتصدر إلى ربع النهائي.

كما ضمن جيريمو البرازيلي وريفير بليت الأرجنتيني التواجد في البطولة.

ولم يتم تحديد مكان إقامة بطولة كأس العالم للأندية، إذ ترغب قطر في تنظيمها لكونها بديله لكأس العالم للقارات بينما تحاول اليابان والسعودية الحصول على حقوق البطولة.