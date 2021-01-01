ريال مدريد أبرز المهتمين .. كامافينجا يحدد موعد تقرير وجهته القادمة

إلى أين يذهب كامافينجا؟

قال لاعب خط الوسط الفرنسي الدولي إدواردو كامافينجا إنه لن يتخذ أي قرارات بشأن مستقبله حتى يونيو المقبل، أي حتى نهاية الموسم الحالي.

ويعد كامافينجا المنتخب الفرنسي أحد أكثر اللاعبين مشاهدة عن كثب في الدوري الفرنسي نظرًا لموهبته التي لا مثيل لها مقارنة بلاعبي جيله.

وحسب عدة مصادر صحفية في أوروبا كلها فإن اللاعب الفرنسي من أصل كونغولي يثير اهتمام أكبر الفرق في القارة العجوز، وعلى رأسهم ريال مدريد.

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وقال كامافينجا في مقابلة تلفزيونية إنه لا يعلم أي شيء في الوقت الحالي عما سيحدث له في المستقبل مؤكدًا أنه لن يفكر في أي شيء حتى يونيو من العام 2021.

وأضاف: "لقد كانت بداياتي مع كرة القدم غريبة، حيث كانت هناك مواجهة بين المدارس ظهرًا، بعد ذلك عدت إلى المدرسة، جاءت والدتي لتأخذني ورأيت أنها كانت تتحدث إلى المشرف ، التي كانت تسمى فاطمة على ما أعتقد"

وتابع: "وقتها لم يكن لدي أي فكرة عما كانوا يقولون لبعضهم البعض على الإطلاق، بعد ذلك، أخبرتني والدتي أنها تريدني أن ألعب كرة القدم بشكل احترافي"

وأردف: "بعد ذلك ذهبت إلى كرة القدم ووصلت بي حيث وصلت، تلك التي بدأت في المدرسة، اليوم، أنا سعيد لأن المشرفة قالت لأمي أن تسجلني في كرة القدم"

جدول مباريات ريال مدريد في الدوري الإسباني 2021 والقنوات الناقلة

يذكر أن زين الدين زيدان المدرب الفرنسي لريال مدريد هو العامل الأبرز وراء تفضيل جوهرة وسط ملعب منتخب الديوك في الوقت الحالي ونادي رين للانتقال إلى النادي الملكي.