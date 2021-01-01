فاران : لقد سلمونا للموت وعدنا للحياة من جديد

المدافع الفرنسي تحدث عن سر تحسن مستواه

يؤمن رافاييل فاران مدافع ريال مدريد، أن البعض توقع ضياع موسم فريقه بشكل مبكر، قبل العودة للصورة من جديد الفترة الأخيرة.

فاران تحدث في حوار افتراضي مع وسائل إعلام فرنسية، خلال قيامه بحملة تجارية لإحدى شركات الملابس الرياضية، وتطرق إلى العديد من الأمور الهامة التي تخص فريقه.

وقال المدافع الفرنسي عن حالة ريال مدريد:"لقد سلمونا للموت وعدنا بعدها، وهذه ميزة ريال مدريد والصفات التي يتمتع بها المدرب واللاعبون والنادي".

المنافسة على الدوري الإسباني:"كل شيء لا يزال ممكنًا، كل الأشياء تتغير بسرعة هذا الموسم، ونحن نعلم ما يجب علينا فعله".

استعادة مستواه:"المرونة يجب أن تتواجد باستمرار، عندما تكون لدينا فترات أكثر صعوبة نفقد الثقة ونحاول استعادتها مرة أخرى، الأهم هو الحفاظ على التركيز والاستعداد للقتال في كل المناسبات".

اللعب في غياب الجماهير:"نحاول النظر إلي الموقف من الناحية الإيجابية، نحاول تشجيع بعضنا البعض على أرض الملعب، هذا ليس بالأمر السهل دائمًا".

غياب سيرخيو راموس:"هذا لا يغير أي شيء فيما يتعلق بأدائي في الملعب، أنا موجود دائمًا لتوجيه زملائي في الفريق، ولكني أفتقده حيث لعبت معه 10 سنوات ونتعرف على بعض البعض بسهولة ولا نحتاج للتفكير لمعرفة أين سيذهب اللاعب الآخر".

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يذكر أن ريال مدريد الذي يحتل المركز الثاني بجدول الدوري بفارق 3 نقاط عن أتلتيكو مدريد المتصدر، يلعب الليلة ضد أتالانتا في ذهاب دور الـ16 من بطولة دوري أبطال أوروبا.