لم يسفر لقاء الذهاب في ربع نهائي الدوري الأوروبي بين سبورتينغ براغا وريال بيتيس عن فائز يوم الأربعاء. وتقدّم البرتغاليون بفضل لمسة كعب رائعة من لاعب أياكس السابق فلوريان غريلّيتش، لكن بعد الاستراحة وقّع كوتشو هيرنانديز على التعادل من ركلة جزاء: 1-1. وتُقام مباراة الإياب في إشبيلية الخميس المقبل.

بدأ براغا المباراة بشكل ممتاز وتقدّم بعد أقل من خمس دقائق. لعب دييغو رودريغيش كرة منخفضة من ركلة ركنية نحو القائم الأول، حيث ظهر غريلّيتش وخدع الحارس باو لوبيز بلمسة كعب جميلة: 1-0.

وكاد بيتيس أن يردّ فورًا عندما تعامل براغا بشكل سيئ مع ركلة حرة، وكان مارك بارترا الأسرع ليتابع الكرة ويسكنها الشباك. لكن الحكم المساعد رفع رايته، وكان ذلك في محله: تسلل.

بعد ذلك كان بيتيس الطرف الأفضل بوضوح في «ملعب الصخور» الشهير في براغا. ومن كرة ثابتة إسبانية جديدة عُثر مجددًا على بارترا. وجّه قلب الدفاع ضربته الرأسية بشكل رائع، لكنه رأى محاولته ترتطم بالجهة الخارجية من القائم.

واصل براغا التعرّض لضغط كبير، وكان عليه أن يشكر حارسه لوكاش هورنيتشيك لأن النتيجة بقيت 0-1 لفترة طويلة. خرج التشيكي من مرماه في توقيت ممتاز ليمنع عبد إزالزولي من التسجيل، كما تصدى أيضًا لفرصة رأسية جيدة لهيرنانديز.

وبعد قرابة ساعة حصل بيتيس أخيرًا على ما أراده. أُسقط عبد بشكل واضح من لاعب الوسط غوربي، الذي نال بطاقة صفراء، ثم شاهد ركلة الجزاء المُحتسبة تُسدد في الزاوية العليا بواسطة هيرنانديز: 1-1.

كان عبد يريد تنفيذ ركلة الجزاء بنفسه، ولم يحتفل عندما اتضح أنه ليس هو، بل هيرنانديز من سيسدد ركلة الجزاء. ولم ينجح بيتيس، الذي دخل فيه أنتوني مع بداية الشوط الثاني، في فرض ضغطه، لكنه لم يكن بحاجة أيضاً إلى أن يخشى كثيراً من أصحاب الأرض.

دخل أنتوني في مشادة في الدقائق الأخيرة مع بديل براغا ديمير تيكناظ. وتم تهدئة الاشتباك، لكن ذلك لم يمنع جماهير براغا من إطلاق صافرات الاستهجان عليه عند كل لمسة للكرة. وكاد أنتوني في الوقت بدل الضائع أن يسجل الهدف 1-2، لكنه سدد كرة مقوسة مرت على بُعد بضعة ديسيمترات إلى جانب المرمى.