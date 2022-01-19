رياض محرز يحقق حلم مشجع كاميروني في موقف إنساني

استجاب النجم الجزائري رياض محرز، لاعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي لطلب من مشجع كاميروني من ذوي الاحتياجات الخاصة، خلال تواجده رفقة منتخب بلاده بالكاميرون للمشاركة بكأس الأمم الإفريقية.

ويستعد محرز مع المنتخب الجزائري للمشاركة في مباراة غدًا الخميس أمام نظيره ساحل العاج، بالجولة الختامية من دور المجموعات ببطولة كأس أمم إفريقيا.

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يخوض المنتخب الجزائري مباراته أمام نظيره ساحل العاج، وعينه على الثلاث نقاط لا بديل عنهم، من أجل حسم التأهل إلى دور الـ16 ببطولة كأس أمم إفريقيا.

وتعادل منتخب الجزائر في مباراته الأولى ضمن منافسات المجموعة الخامسة، أمام نظيره سيراليون سلبيًا بدون أهداف، ثم خسر بهدف نظيف أمام غينيا الاستوائية في مفاجأة من العيار الثقيل.

ويحتل المنتخب الجزائري المركز الأخير بترتيب المجموعة الخامسة برصيد نقطة واحدة، خلف ساحل العاج المتصدر بـ4 نقاط، ثم غينيا الاستوائية صاحبة المركز الثاني بـ3 نقاط، ثم سيراليون بالمركز الثالث بنقطتين.

كيف حقق محرز حلم المشجع الكاميروني؟

ونشر الحساب الرسمي لقناة النهار الجزائرية، على موقع التواصل الاجتماعي، مجموعة صور لمحرز مع مشجع كاميروني من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وجاء تعليق القناة على الصور كالآتي: "محرز يحقق حلم مناصر كاميروني من ذوي الاحتياجات الخاصة، ويلتقط معه صور سيلفي".

المشجع الكاميروني طلب مقابلة رياض محرز، لما يمتلكه من شعبية كبيرة في القارة السمراء والعالم، والتقاط الصور التذكارية معه، وهو ما وافق عليه نجم الجزائر فورًا.

📍#بالصور .. #محرز يحقق حلم مناصر كاميروني من ذوي الإحتياجات الخاصة ويلتقط معه صور سيلفي pic.twitter.com/54KefWjsd4 — Ennahar Tv النهار (@ennaharonline) January 19, 2022

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