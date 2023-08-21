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لا يحتاج للكثير من الوقت .. رياض محرز يحصد أولى جوائزه مع الأهلي في دوري روشن السعودي

زهيرة عادل
Riyad Mahrez Ahli 2023 HazmGetty
رياض محرزالأهليدوري روشن السعودي

بصمة الجزائري ظهرت سريعًا مع الراقي

SHAHID 1920*300 AUGUST 2023SHAHID

حصد الجزائري رياض محرز؛ نجم الأهلي السعودي، أول جائزة له في دوري روشن السعودي، مع خوضه مباراتين فقط بقميص الراقي حتى الآن.

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محارب الصحراء قاد الراقي للفوز قبل أيام أمام الخليج بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الثانية من دوري روشن.

هدف محرز كان الثاني في اللقاء، وتحديدًا في الدقيقة 1+45، من عمر الشوط الأول، من تسديدة من اللمسة الأولى داخل منطقة الجزاء، عقب استلامه عرضية أرضية من الجهة اليمنى.

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هذا الهدف فاز باكتساح بجائزة أفضل هدف باختيار الجماهير، عبر حساب رابطة الدوري السعودي على منصة "X" للتواصل الاجتماعي، إذ حصد نسبة 84.1% من الأصوات.

وتفوق محرز في المنافسة على الإسباني كريستيان تيلو؛ لاعب الفتح، في شباك الأخدود، وكذلك هدف الزامبي فاشيون ساكالا؛ لاعب الفيحاء، أمام الهلال.

يذكر أن هذا الهدف هو الأول لمحرز بقميص الفريق الجداوي، الذي انضم له خلال الميركاتو الصيفي الجاري، إذ غاب عن التهديف في الجولة الأولى أمام الحزم.

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154524 الأصوات

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