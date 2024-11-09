طرح الإعلامي خالد الشنيف، أزمة مشاركة رياض محرز، جناح الأهلي السعودي، في "مباراة الحواري"، للنقاش على ضيفيه محمد الدعيع حارس الهلال التاريخي والمدرب السعودي سعد الشهري.

اشترك الآن على شاهد للاستمتاع بأبرز مباريات دوري روشن السعودي

وكان مقطع فيديو قد انتشر لمحرز وزميله الإيفواري فرانك كيسييه، لاعبي الأهلي؛ وهما يلعبان كرة القدم - قيل إنه كان في الساعة الثالثة فجرًا -، وذلك بأحد الملاعب بعيدًا عن ناديهما؛ الأمر الذي عرضهما لانتقادات عنيفة من جماهير الراقي، وسط مطالبات بمعاقبة الثنائي.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

وقال محمد الدعيع في تعليقه على هذه الأزمة من خلال برنامج "دورينا غير" على قناة السعودية: "هذا لا يمت للاحتراف بصلة، حتى لو كنت في يوم الإجازة، هذا اليوم مخصص لراحة اللاعب ولا يصح أن يلعب خلاله مباريات مع أصدقائه".

GOAL

وأضاف مخاطبًا محرز: "أنت لاعب محترف ولديك برنامج مُحدد من الجهاز الفني، يجب أن يلتزم اللاعب ببرنامجه التدريبي، ثم ماذا لو تعرض لإصابة خطيرة جراء هذه المباريات؟!".

وفي نفس السياق، تحدث المدرب السعودي سعد الشهري، قائلًا: "محرز عليه أن يستفيد من هذا الوقت في أداء تدريبات بدنية وليس لعب مثل هذه المباريات في ملعب أرضيته مجهولة وزملاء لا تعرف وضعهم".

وأضاف: "هذا الأمر ليس احترافيًا على الإطلاق، وأتعجب من رد محرز الذي فيه نوع من التكبر وعدم الإحساس بالمسؤولية".

وكان محرز قد اعترف في تصريحات لقناة "الكأس" بأنه لعب مع مجموعة من أصدقائه؛ ولكن في الساعة الثامنة والتاسعة مساءً، وأيضًا كنوع من الاستمتاع في "يوم راحته"، الذي لم يكن فيه تدريبات أو مباريات رسمية للفريق الأهلاوي.