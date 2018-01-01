محرز: الـ6 أشهر الأولى دومًا صعبة، الأفضل قادم مع السيتي

لاعب ليستر سيتي السابق يتحدث عن موسمه مع السيتي

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

وعد رياض محرز بتقديم الأفضل مع مانشستر سيتي في النصف الثاني من الموسم، بعدما انتهت الـ6 أشهر الأولى التي دومًا ما تكون صعبة حسب قوله.

وانضم الدولي الجزائري لبطل الدوري الإنجليزي الصيف الماضي قادمًا من ليستر سيتي مقابل 60 مليون جنيه إسترليني، وقد أكد أن الأشهر الأولى كانت صعبة لحاجته للتأقلم مع فريقه الجديد ومتطلبات المدرب بيب جوارديولا.

مضيفًا لسكاي سبورتس "حين تنتقل لنادٍ جديد، الأشهر الستة الأولى دومًا ما تكون صعبة لحاجتك للتأقلم على كل شيء. أنا في حال ممتازة، مازلت جديد في الفريق وأعتقد أنه كلما مرت الأشهر كلما كنت أفضل".

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أضاف صاحب الـ17 مباراة مع السيتي في البريميرليج هذا الموسم عن المنافسة الشرسة مع ليفربول "إنها صعبة لأنك مطالب بالفوز دومًا، في كل مباراة".

"ليس لديك أي فرصة لإهدار النقاط، لأنه حين تُهدر النقاط يفوز المنافس ويُصبح أمامك في الترتيب، ولدينا ليفربول كمثال".

يُذكر أن ليفربول يتصدر جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بفارق 4 نقاط عن مانشستر سيتي، وهو الفريق الوحيد الذي لم يُهزم حتى الآن في البطولة.