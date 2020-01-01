رياض محرز: أجويرو يثبت أسطوريته كل أسبوع

محرز يتغنى بقدارت المهاجم الأرجنتيني..

أكال الجزائري رياض محرز، نجم مانشستر سيتي ، المديح لزميله سيرجيو أجويرو، عقب الانتصار الكبير على أستون فيلا ، الليلة.

وسجل أجويرو هاتريك في انتصار السيتي على أستون فيلا، بستة أهداف مقابل واحد، خلال المواجهة التي جمعت الفريقين الليلة، في إطار منافسات الجولة الثانية والعشرين من مسابقة الدوري الإنجليزي .

أجويرو رفع رصيده من الأهداف مع السيتيزنز في البريميرليج، إلى 177 هدفًا، ليحطم رقم هنري (175 هدفًا)، ويصبح أفضل هداف أجنبي في تاريخ الدوري الإنجليزي .

وقال محرز، في تصريحات لشبكة "سكاي سبورتس": "أجويرو أسطورة للنادي وللدوري الإنجليزي، أنه يثبت ذلك في كل جولة، كما أن أرقامه تتحدث عن نفسها".

الدولي الجزائري واصل حديثه: "أنا سعيد لأننا نملك لاعبًا مثله في الفريق، لديه جودة كبيرة، حيث أنه لا يحتاج إلى فرص كثيرة كي يسجل، وهذا يظهر مدى جودته كمهاجم كبير".

وتطرق محرز، للحديث عن العمل الجماعي لفريقه، موضحًا: "نحن نحاول تمرير الكرة وخلق الفرص لبعضنا البعض، هذا هو ما يدور حوله هذا الفريق".