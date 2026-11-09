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وجّه روي كين انتقادات لاذعة لقيادة مايكل كاريك في مانشستر يونايتد، مشبّهًا المدرب الواقع تحت ضغوط شديدة بـ"السياسي" الذي يتجنب تقديم إجابات مباشرة. وأعرب أسطورة مانشستر يونايتد عن إحباطه عقب التعادل المثير 4-4 أمام أستون فيلا على ملعب أولد ترافورد، والذي شهد أداءً دفاعيًا كارثيًا.

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أولد ترافورد يشهد مباراة مثيرة بثمانية أهداف

صدم أستون فيلا جماهير الأرض بتقدمه بهدفين خلال الدقائق الأربع الأولى، وكافح مانشستر يونايتد للعودة وتعديل النتيجة قبل استراحة الشوطين، لكنه عانى من انهيار آخر فور استئناف اللعب ليتأخر بهدفين مقابل أربعة.

وفي مواجهة هزيمة قاسية، أنقذ أصحاب الأرض نقطة بأعجوبة في عمق الوقت بدل الضائع. وحسم هدفان متأخران لجوشوا زيركزي وباتريك دورجو، تعادلاً مذهلاً بنتيجة (4-4)، لكن الطابع الفوضوي للأداء لم يفعل الكثير لتخفيف الضغوط المتزايدة على منصب كاريك.

كين ينتقد تصريحات كاريك بعد المباراة

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وفي حديثه إلى "سكاي سبورتس"، بعد صافرة النهاية، أصرّ كاريك على أن فريقه بحاجة إلى "إحكام الدفاع" دون أن يقدم الكثير من الوضوح بشأن مستقبله هو، وقد أثارت تلك التصريحات غضب كين، الذي اتهم زميله السابق بالتهرب من المشكلات الحقيقية.

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وقال كين لـ"سكاي": "من الواضح أن الأمر صعب على المدرب. تحت الضغط، بلا شك. إنه يتحدث كثيراً لكنه لا يفعل الكثير. لا أعرف إن كان ذلك تكتيكاً. مثل السياسي. إنه يكرر القول إننا بحاجة إلى إحكام الدفاع وأن هناك أموراً علينا العمل عليها. لكن من الأفضل لهم أن يبدأوا العمل على ذلك. إنها أسوأ بداية منذ سنوات عديدة، كل هذه الأرقام ليست جيدة. إن استمررت في استقبال الأهداف والفرص، فإن ذلك سيستمر فحسب."

وطالب قائد يونايتد السابق بحلول فورية لنقاط ضعفهم، مضيفًا: "ما الذي نتوقع أن يتغير خلال الأسابيع والأشهر المقبلة؟ على ماذا يعملون؟ عليهم أن يقدموا أفضل من ذلك بكثير."

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الفوضى الدفاعية تطغى على انتفاضة يونايتد المتأخرة

ورغم الانتقادات اللاذعة، أقرّ كين بصلابة الفريق قائلاً: "أعتقد أننا قلنا سابقاً إن هناك علامات استفهام حول هذا الفريق، لكنهم يظهرون بعض الروح القتالية وبعض الرغبة، وبقدر سوء المباراة من الناحية الكروية، فقد استمروا حتى النهاية. لذا، من جهة، تقول إنه أمر مروّع أن تستقبل أربعة أهداف على أرضك، لكنهم استمروا، لذا علينا أن نمنحهم بعض الإشادة."

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غير أن كين شدّد على الواقع القاتم لمعاناتهم: "على صعيد الصورة الأكبر، إنها الأفعوانية التي تشعر بها عند مشاهدة يونايتد. بعض الأجزاء كانت سيئة للغاية. دفاعياً، الطريقة التي بدأت بها، وبداية الشوط الثاني، لكنهم وجدوا طريقة لانتزاع نقطة في مباراة بدوا فيها في عداد الميّتين. ومع ذلك فإنهم أبعد ما يكونون عن الجودة الكافية لمحاولة الاقتراب من منتصف الجدول."

خيبة الأمل تلازمهم مع تنامي مخاوف الهبوط

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وعبّر مهاجم يونايتد ماتيوس كونيا عن أجواء غرفة الملابس، مبدياً إحباطاً شديداً من أخطائهم المتكررة. واعترف كونيا قائلاً: "متعب جداً. أشعر بخيبة أمل كبيرة. بعد تلك الليلة الأخرى تحدثنا كثيراً عن كيفية استقبالنا للأهداف ثم التواجد والتغيير في عقليتنا للدخول في المباراة. ثم فعلناها مجدداً، استقبلنا بعض الأهداف. لا يمكننا فعل ذلك. علينا أن نلعب مثل مانشستر يونايتد وأن نتقدم للأمام."

وتترك هذه النقطة الدرامية يونايتد قابعاً في منطقة الهبوط بفوز واحد فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز طوال الموسم. وعلى كاريك أن يصلح بشكل عاجل دفاعاً هشاً وأن يبث الثقة في فريق مفكك، وإلا فقد تُضطر إدارة النادي قريباً إلى إجراء تغيير جذري على مقعد المدربين.