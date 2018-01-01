روي كين: لم أشاهد مانشستر يونايتد بهذا السوء منذ الثمانينيات

قائد مانشستر يونايتد السابق روي كين حزين لتراجع مستوى مانشستر يونايتد بعد الهزيمة من ليفربول

فيسبوك تويتر محمد عماد

أبدى روي كين قائد فريق مانشستر يونايتد السابق امتعاضه من سوء المستوى الذي ظهر به الشياطين الحُمر أمام ليفربول في المباراة التي انتهت بفوز الأخير بثلاثية مقابل هدف.

وقال النجم الأيرلندي المعتزل: "إذا جاء شخص من خارج الكوكب ولا يعرف شيئًا عن كرة القدم وشاهد هذه المباراة، فسيعتقد أن مانشستر يونايتد مجرد فريق متوسط في إنجلترا".

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كما أضاف روي كين: "هذا الفريق لم أشاهد مثله منذ الثمانينيات، إنه ليس أي فريق متوسط يشارك في بطولات الكؤوس".

أما عن وضع النجم الفرنسي بول بوجبا الذي أصبح حبيسًا لدكة بدلاء مانشستر يونايتد فقال كين: "أيام بوجبا في مانشستر يونايتد أصبحت معدودة، لن يقوموا ببيعه في يناير المقبل، ولكنه سيرحل عن مانشستر يونايتد مثلما رحل من قبل، الأمر ليس بمشكلة".

يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل حاليًا المركز السادس في جدول ترتيب فرق البريميرليج برصيد 26 نقطة.