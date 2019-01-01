روي فيتوريا : لقب الدوري مع النصر الأغلى في مسيرتي

العالمي حقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تحت قيادة فيتوريا

فيسبوك تويتر ماجد جزر

كشف المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي عن تقييم تجربته مع الفريق العالمي عقب نهاية الموسم الماضي 2018\2019.

العالمي حقق لقب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان تحت قيادة فيتوريا بعد موسم شهد منافسة قوية مع نادي الهلال.

فيتوريا نشر رسالة عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام" وصف فيها مشواره مع النصر بالمغامرة.

البرتغالي خورخي خيسوس مدرب #الهلال السابق يتولى القيادة الفنية لفلامنجو البرازيلي لمدة موسم واحد✍️



(@Flamengo :📸) pic.twitter.com/LEZ43o6hlD — موقع قول السعودي (@GoalSA) June 1, 2019

وأضاف البرتغالي ليشير إلى أن أنه وافق على قيادة الفريق لرغبته في تجربة تحدٍ جديد في مسيرته المهنية، وهو ما نجح فيه في النهاية، بسبب القتال بقوة هو وفريق عمله.

فيتوريا، وصف لقب الدوري السعودي مع العالمي بالأغلى في مسيرته التدريبية، وذلك نظرًا لأنها الأولى لها خارج الديار.

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وأكمل المدير الفني قائلاً : "بعد 4 أشهر في السعودية.. أستطيع أن أكد أنه من دواعي سروري العمل هناك".

البرتغالي أنهى : " شكرًا للنصر على هذه الفرصة ، شكراً لجميع الذين ساعدوني في هذا الإنجاز ولجميع الذين كانوا معي دائماً ، حتى من بعيد".