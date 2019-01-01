فيتوريا: كنت أمزح مع مايكون وأهدرنا فرصًا كثيرة أمام العدالة

المدرب البرتغالي يتحدث عن الانتصار على العدالة.

عبر البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، عن سعادته ورضاه من مستوى فريقه، بعد تحقيق الانتصار على فريق العدالة.

النصر حقق الفوز على العدالة بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة التي جمعت بينهما بالجولة الثالثة ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان السعودي للمحترفين.

فيتوريا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "لعبنا مباراة جيدة، وحققنا انتصارًا مهمًا أمام خصم حاول أن يلعب بشكل جيد".

المدرب البرتغالي تابع: "تحكمنا في معظم مجريات المباراة، وسجلنا 3 أهداف، رغم أنه كان يمكننا التسجيل أكثر من ذلك اليوم".

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روي أردف: "فزنا اليوم بثلاثة أهداف دون مقابل، وهذا دليل بأننا نجل وبشكل جيد، صحيح أننا لم نستغل كثير من الفرص، ولكن الأهم أننا نجحنا بالتسجيل والفوز".

المدير الفني للنصر اختتم تصرحاته قائلًا: "اللقطة التي ظهرت مع اللاعب مايكون، كنت خلالها أمزح معه وأقول (رأسك كبير، لماذا لم تسجل به هدفًا)".

وعزز النصر صدارته للدوري السعودي، ليرفع رصيده إلى النقطة 26، بفارق 3 نقاط عن الأهلي صاحب المركز الثاني.