فيتوريا: مواجهة التعاون ستكون صعبة ولا يهمني التاريخ

المدير الفني للنصر يتحدث عن صعوبة مواجهة التعاون في السوبر السعودي.

صرح البرتغالي روي فيتوريا، المدير الفني لفريق نادي النصر، بأن مباراة فريقه أمام التعاون، في كأس السوبر السعودي، ستكون في غاية الصعوبة.

فيتوريا قال خلال تصريحات بالمؤتمر الصحفي: "مباراة النصر أمام التعاون ستكون صعبة ومثيرة، لأنها تجمع بين فريقين يلعبان بطريقتين مختلفتين".

المدرب البرتغالي تابع: "جئنا للفوز وجاهزين للمبارا بكافة ظروفها، والتعاون حقق كأس الملك الموسم الماضي، وهذا ما يعزز فرصه للتتويج بكأس السوبر".

روي فيتوريا أردف "لا يهمني التاريخ بل الخصم فقط، ومباراة السوبر ليس لها علاقة بالماضي، وأرى أن مباراة التعاون ستكون مباراة الروح".

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واستطرد قائلًا: "نلعب بنفس الطريقة في كل مباراة، كأننا نخوض مباراة نهائية، ونحترم جميع الخصوم".

واختتم مدرب النصر تصريحاته قائلًا: "سعيد بأن المباراة سيتم نقلها على تليفزيون بلدي البرتغال، ومباراتنا أمام أمام التعاون سيشاهدها كل العالم".

النصر "بطل الدوري"، سيواجه التعاون "بطل كأس خادم الحرمين"، في مباراة كأس السوبر، مساء غدٍ السبت، على ملعب عبد الله الدولي "الجوهرة المشعة".