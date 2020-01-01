روي فيتوريا : أشعر بأمان في السعودية بعد إيقاف النشاط الرياضي

أحترم اتخاذ السلطات للقرارات السريعة بإيقاف التدريبات والنشاطات الرياضية

عبر المدير الفني البرتغالي روي فيتوريا مدرب نادي النصر السعودي عن رضاه التام على الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها المملكة، لوقف تفشي فيروس كورونا.

ونقلت الصحافة البرتغالية تصريحات فيتوريا التي أكد فيها على شعوره بالأمان للتواجد حاليًا في السعودية، وذلك مع إيقاف النشاط الرياضي.

وقال فيتوريا في هذا الشأن : "أشعر بأمان كبير في السعودية حتى بعد تفشي فيروس كورونا، ولن أخرج من الدولة حتى يتعين على الجميع العودة إلى بلدانهم ".

المزيد من الفرق

وأضاف: " أحترم اتخاذ السلطات للقرارات السريعة بإيقاف التدريبات والنشاطات الرياضية بسبب الفيروس لأنه لا يوجد وفيات ".

وأشار فيتوريا إلى أن اللاعبين يخضعون لتحليل الصحي كل 7 أيام، تحسبًا قائلًا: " لأنه من الممكن أن نلعب الجولة القادمة في إبريل " .

وبشأن مصير الدوري السعودي للمحترفين، أشار فيتوريا، إلى أن مستقبل المسابقة، غامض للغاية، حيث يتم البحث في الأمر، كل أسبوع تقريبًا، من قِبل الجهات المختصة.

وكشف روي فيتوريا، عن أنه في حال تقرر عودة منافسات الدوري السعودي للمحترفين بشكل طبيعي من جديد، فلن يكون قبل شهر إبريل القادم.