رويس ينتقد خوض مباريات ودية في أمريكا

تعرف على تصريحات رويس عقب الفوز على ليفربول

انتقد ماركو رويس، قائد بروسيا دورتموند،خوض المباريات الودية خارج أوروبا مؤكدًا أنّه إرهاق للاعبين والمدرب.

بروسيا دورتموند انتصر على ليفربول بنتيجة 3-2 في ملعب نوتر دام في الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال ماركو رويس في تصريحات عقب المباراة: "اللقاء كان اختبارًا لنا ووجدنا صعوبة كبيرة نظرًا لاختلاف التوقيت والسفر الطويل ورغم ذلك لعبنا بصورة رائعة".

وتابع: "التوازن بين التسويق والإعداد الجيد للموسم الجديد أمر صعب للغاية على الطاقم التدريبي واللاعبين لأننا نضطر للسفر لأماكن بعيدة في أوقات صعبة".

واختتم: "نحاول الاستعداد بأفضل طريقة ممكنة لانطلاق الموسم الجديد، ومن الجيد أننا سنعود بعد ذلك إلى لبنمسا لنكون مهيئين لمباريات الموسم القادم".

ويعود وصيف الدوري الألماني إلى أوروبا لخوض مباراتين وديتين قبل مواجهة بايرن ميونخ في السوبر الألماني.