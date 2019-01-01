رويس: نتمنى أن يشارك ميسي أمامنا

رويس يتحدي ميسي قبل مواجهة دورتموند وبرشلونة

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قال ماركو رويس نجم وقائد بوروسيا دورتموند إنه يتمنى مشاركة ليونيل ميسي مع برشلونة في مباراة الغد والتي ستجمع بين بوروسيا دورتموند وبرشلونة .

وأعلن برشلونة رسميًا جاهزية ليونيل ميسي للمشاركة في المباراة المنتظرة أمام بوروسيا دورتموند ضمن منافسات الجولة الأولي من دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وكان ميسي قد غاب عن جميع المباريات التي لعبها برشلونة في الدوري الإسباني حتى الآن من الموسم الحالي بسبب الإصابة.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 15, 2019

وعقب إعلان برشلونة استدعاء ميسي، ووسط الشكوك حول مشاركته كأساسي في المباراة من عدمها، أبدى ماركز رويس تطلعه لمشاركة النجم الأرجنتيني في المباراة.

وأضاف: "نريد أن يلعب ميسي، الجميع يعلم أنه الأفضل والجميع يعلم قدرته على صناعة الفارق، ولكننا نريده أن يلعب وأن نفوز على أرضنا غدًا وهو يلعب"

وتابع: "لقد تحدثت معه في مرات من قبل، هو مميز في المحافظة على هدوئه في المباريات الكبيرة، يعرف جيدًا كيف يسجل وكيف يقود فريقه للفوز، مواجهته ستكون تحديًا كبيرًا بالطبع"

وأردف: "نحن أمام مباراة صعبة وعلينا مواجهتها بكل شجاعة، نؤمن بحظوظنا وقدراتنا ولا نفكر إلا في كيفية الخروج بأفضل نتيجة ممكنة، نتسلح بالأرض والجماهير التي ساعدتنا دومًا على تحقيق النتائج الإيجابية"

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يذكر أن ليونيل ميسي كان قد عاد للتدريبات الجماعية أمس بعدما حصل على التصريح الطبي للمشاركة بشكل طبيعي..