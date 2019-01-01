رويس وكلوب يتصدران قوائم الأفضل في ألمانيا

رويس في الصدارة للعام الثاني على التوالي

فيسبوك تويتر هيثم محمد

أعلنت مجلة "كيكر" الألمانية عن اختيارات الصحفيين الألمان لأفضل مدرب ولاعب ألماني عن الموسم الماضي، والتي شهدت فوز قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس، ومدرب ليفربول يورجن كلوب.

وتُوج رويس بالجائزة في نسختها السابقة، كما سبق لكلوب الفوز بها عن عامي 2011 و2012 وقتما درب دورتموند.

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واحتل رويس الصدارة برصيد 158 صوتاً، ثم حل كاي هافارتز، نجم ليفركوزن ثانياً، وخلفه جوشوا كيميش من بايرن ميونخ، وليروي ساني، جناح مانشستر سيتي، ولوكا يوفتيش، لاعب فرانكفورت سابقاً وريال مدريد حالياً، خامساً.

وقاد رويس دورتموند الموسم الماضي لمنافسة بايرن ميونخ على لقب البوندسليجا، بينما حقق كلوب دوري أبطال أوروبا رفقة ليفربول.

وعلى صعيد السيدات، فازت جنيفر ماروسان، لاعبة ألمانيا، بجائزة أفضل لاعبة ألمانية عن الموسم الماضي.

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ويقع اختيار الفائز بالجائزة عبر جمع أصوات أبرز الصحفيين بالمجال الإعلامي الألماني من مجلة "كيكر"، ثم إعلان النتيجة قبل انطلاق الموسم الجديد.