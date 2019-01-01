رويس عن هوميلس: إذا أردنا البوندسليجا نحتاج لأمثاله

رويس يرحب بعودة هوميلس..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ماركو رويس نجم بوروسيا دورتموند الألماني اعتقاده أن عودة ماتس هوميلس إلى صفوف الفريق مرة أخرى ستمنحه المزيد من الجودة.

وقال رويس في تصريحات صحفية:"هو يمنحنا الجودة، هذا أهم ما افتقرنا إليه في الموسم الماضي".

وأضاف:"بالتأكيد كان لدينا الكثير من التطورات الإيجابية في الموسم الماضي، لا أحد توقع ذلك".

وأوضح:"ولكن إذا أردنا الفوز بالبوندسليجا والمضي قدماً في أوروبا، نحتاج للاعبين جيدين، وهذا ما وجدناه في ماتس وبقية اللاعبين الذين تعاقدنا معهم".

وكان المدافع الألماني قد عاد من بايرن ميونيخ مقابل 31 مليون يورو عقب 3 سنوات من رحيله.

يذكر أن دورتموند أنهى المواسم الثلاثة الماضية بدونه في المركز الثالث ثم الرابع ثم الثاني على الترتيب، حيث خسر اللقب بفارق نقطتين عن البافاري في الموسم الماضي.