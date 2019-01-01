رويس عقب التعادل مع فرانكفورت: عقليتنا هي المشكلة

رد فعل ماركو رويس بعد مباراة بوروسيا دورتموند وأينتراخت فرانكفورت

يوسف حمدي تابعوه على تويتر

انتقد النجم الألماني ماركو رويس جناح بوروسيا دورتموند العقلية التي يلعب بها لاعبو فريقه والتي تتسبب في خسارتهم للنقاط جولة بعد جولة.

وجاء ذلك عقب تعادل بوروسيا دورتموند مع أينتراخت فرانكفورت مساء أمس الأحد بهدفين لمثلهما ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدوري الألماني.

وتلقى دورتموند هدف التعادل في الدقائق الأخيرة بعدما كان متقدمًا بهدفين مقابل هدف، في مشكلة تكررت أكثر من مرة مع الفريق منذ بداية الموسم الماضي وحتى الآن.

وعقب المباراة، قال ماركو رويس إن الأزمة التي يواجهها الفريق تتعلق بالعقلية التي يواجه بها اللاعبون المواقف الصعبة والضغوطات التي تتطلب مزيدًا من التركيز والتوازن.

— جول العربي - Goal (@GoalAR) September 23, 2019

وأضاف: "في كل مباراة يتكرر نفس الأمر ولا نستطيع التعلم من أخطاء الماضي، هذا شيء سلبي يبعدنا تدريجيًا عن أجواء المنافسة التي تتطلب استمرارية أكثر"

وتابع: "أشعر بالإحباط بسبب ذلك، كنت أتوقع أننا سنتطور أكثر هذا الموسم وسنكون أكثر قدرة على حصد النقاط، ولكن ذلك لم يحدث للأسف"

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يذكر أن بوروسيا دورتموند يحل في المركز الثالث على سلم الترتيب في الدوري الألماني حتى الآن بعد مرور 5 جولات برصيد 10 نقاط.