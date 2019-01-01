رويس: دورتموند سعداء بمقابلة برشلونة

مجموعة نارية لوصيف البوندسليجا

فيسبوك تويتر هيثم محمد

علق قائد بوروسيا دورتموند ماركو رويس على وقوع الفريق في مجموعة قوية رفقة برشلونة وإنتر بدوري أبطال أوروبا.

ويلعب وصيف البوندسليجا في المجموعة السادسة رفقة إنتر وبرشلونة، بالإضافة إلى سلافيا براج التشيكي.

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وقال رويس لموقع الاتحاد الأوروبي: "في الإفطار تحدثت مع عدد من زملائي عن الفرعة وقلنا نريد اللعب مع برشلونة".

وأكمل: "سعداء لحدوث الأمر! من الواضح مدى صعوبة المجموعة، سنلعب أمام فرق لن نختبر أنفسنا أمامهم من قبل".

وأردف: "لقاء برشلونة سيحمل أجواء احتفالية بالنسبة لنا، ولكن نثق في قدراتنا وقدرتنا على العبور".

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ويفتتح دورتموند مبارياته في منتصف سبتمبر المقبل عندما يلعب مع برشلونة، بينما يواجه إنتر سلافيا براج.