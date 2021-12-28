"رؤيتهما تزعجني لشهرين" .. أسطورة مانشستر يونايتد يهاجم رونالدو وفيرنانديش

هاجم جاري نيفيل، أسطورة مانشستر يونايتد السابق، ثنائي الفريق الحالي، كريستيانو رونالدو، وبرونو فيرنانديش، بسبب تصرفهم عقب مباراة الشياطين الحمر أمام نيوكاسل.

وتعادل مانشستر يونايتد، مساء الأمس بهدف لمثله أمام نيوكاسل يونايتد، ضمن مباريات الجولة التاسعة عشر من الدوري الإنجليزي، على ملعب سانت جايمس بارك.

وعقب المباراة ذهب لاعبو الشياطين الحمر إلى مدرجات الملعب لتحية الجماهير الحاضرة، ولكن دون كريستيانو رونالدو الذي ذهب مباشرة إلى غرف خلع الملابس، وهذا لم يعجب جاري نيفيل.

ماذا قال نيفيل عن كريستيانو رونالدو؟

ونقلت صحيفة ديلي ميل الإنجليزية، تصريحات لاعب يونايتد السابق، والتي قال فيها: "يجب أن تكون متواجدًا عندما يحتاجك زملاؤك وجماهيرك في تلك اللحظات".

وواصل: "أحب رونالدو، إنه أفضل ما رأيت في حياتي، ولكن يجب عليه ألا يهرب بتلك الطريقة، لا يهمني كيف لعب، هو بحاجة إلى الذهاب للجماهير والتصفيق معهم، لاسيما أنه أفضل لاعب في العالم، وواحد من أفضل اللاعبين على مر العصور".

ماذا قال نيفيل عن برونو فيرنانديش؟

وتابع نيفيل حديثه، وقال عن برونو فيرنانديش: "إنه لأمر صعب أن ينظر اللاعبون الصغار، إلى لاعبين كبار مثل برونو ورونالدو، بهذا المستوى، دون أن يساهما في توجيهما".

وتابع: "هذا الأمر يزعجني منذ شهرين تقريبًا، أفضل اللاعبين في فريقك يظهرون بهذا الشكل، يجب أن يكونوا مثل الأباء بالنسبة للاعبين الصغار، لقد ارتكبت أخطاء جسيمة مع مانشستر يونايتد ولكن كان هناك لاعبون كبار يوجهونني ويتحدثون معي".

الجدير بالذكر أن يحتل المركز السابع في سلم ترتيب البريمرليج برصيد 28 نقطة بعد لعب 17 مباراة، وبفارق سبع نقاط عن المربع الذهبي.