رون يانس منزعج بشدة: «لا أجد هذا لائقًا... أنتم مزعجون للغاية!»

أبدى رون يانس انزعاجه بشكل واضح من أسلوب عمل ESPN قبل مواجهة إف سي أوتريخت وتيلستار. وأظهر المدرب في مقابلة أنه لا يستسيغ الطريقة التي تُتابَع بها الأحاديث ويتم تسليط الضوء عليها.

وجاءت شرارة ردّه بسبب سؤال من المراسل ليو أولدنبرغر، الذي سأل مازحًا عن الحديث الذي دار بين يانس وأنتوني كورّيا خلال الإحماء.

وكان قد أُعلن مؤخرًا أن إف سي أوتريخت وكورّيا توصّلا إلى اتفاق مبدئي على الخطوط العريضة. ويُعدّ المدرب الناجح لتيلستار المرشح لخلافة يانس، الذي سيرحل بعد هذا الموسم.

وبعد يوم واحد يلتقي المدربان وجهًا لوجه في مباراة إف سي أوتريخت وتيلستار. ESPN التقطت في التقديم للمباراة لقطات لحديث جانبي بين يانس وكورّيا، ليصبح ذلك لاحقًا موضوعًا للنقاش.

وسأل أولدنبرغر يانس إن كان الحديث يدور حول إف سي أوتريخت. وردّ المدرب المخضرم بحدّة: “لا، لا، لا... أنتم مزعجون جدًا. أنتم تتنصتون على كل شيء، أليس كذلك. لا أرغب في وضع يدي على فمي أو ألا أقول شيئًا.”

ثم واصل المدرب الحديث عن إحباطه من مثل هذه المواقف. وبحسب يانس، فإن الأحاديث العفوية تُضخَّم كثيرًا لتتحول إلى لقطات تستحق الخبر. “أحيانًا يكون مزعجًا أن تشعر بأن حديثًا كهذا يصبح فورًا لحظة، كما حدث الأسبوع الماضي مع بيتر بوش. لا أرى ذلك لائقًا، لكن نعم، هذا جزء من الأمر.”

كما تحدّث يانس في المقابلة أيضًا بشكل فني عن اختياراته قبل المباراة. وكان واضحًا بشأن عودة داني دي فيت. “لم أتردد ثانية واحدة بشأن إشراكه أساسيًا. لقد حقق في الأشهر الأخيرة تقدمًا حقيقيًا، سواء في أدائه أو في قيادته. إنه أحد قادتنا داخل الملعب.”

كما تطرّق يانس أيضًا إلى النهج التكتيكي لتيلستار. «يجب أن تفعل شيئًا حيال أسلوب لعبهم، هذا واضح. إذا كانت المسافة قصيرة ويمكنك الضغط في الخط المؤدي إلى الرجل الحر، فسنفعل ذلك. وإذا لم يكن الأمر كذلك، فلا ينبغي أن تفعله».